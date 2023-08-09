【接連不幸】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療　醫生揭4類高危人士及病徵

▲ 天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤拒電療化療，醫生揭4類高危人士及病徵。

現年8歲的女童周天瑜，3年前因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於手術時出現醫療事故，致淪為植物人癱瘓至今。不幸的是，天瑜爸爸早前亦證實患上了惡性肌肉腫瘤，而且已擴散至左邊肺部，目前因怕化療及電療傷身，故主要採用中醫治療為主。臨床腫瘤科專科林嘉安醫生接受TOPick訪問時表示，惡性肌肉腫瘤其實屬於罕見病，佔全港癌症個案僅約百分之一，目前成因未明，腫瘤可以急速惡化，病人一旦延遲就醫，有機會影響存活期。他又提醒，身體一旦出現不明腫塊時，切勿掉以輕心，並分享4大危機警號。

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天瑜爸爸早前接受TOPick訪問時表示，自己於5月份時發現右手手臂上腫了一塊，剛開始以為是肌肉拉傷，沒太理會，但之後腫塊慢慢長大。他去骨科經過多項檢查後，上月證實患上惡性腫瘤，而且已經擴散至左邊肺部。至於具體治療方案，他則指要等到本月21日才有期看腫瘤科，與醫生商討後才有決定。目前醫生未告訴他所患的癌症是第幾期，不過他本人對化療和電療似乎較抗拒，故目前主要以中藥治療。

我自己本身也不想化療和電療，因為太傷身體，怕到時沒法去醫院看天瑜，但又不知道自己的情況是否適合其他治療方案例如標靶藥物或免疫治療。

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臨床腫瘤科專科林嘉安醫生接受TOPick訪問時表示，惡性肌肉腫瘤（俗稱肌肉癌）其實是惡性軟組織肉瘤的一種，除肌肉位置外，肉瘤亦常見於神經線、肌腱、脂肪及血管等位置。由於屬於罕見病，全港估計每年約200至300宗，佔全港癌症個案僅約百分之一。而軟組織肉瘤一般成因不明，個別情況或與家族遺傳有關，如視網膜母細胞瘤，神經纖維瘤症，李佛美尼症候群；曾做電療的病人相同位置或會有機會出現肉瘤；此外，長期接觸某類化學物質或幅射的人士，患病風險亦會較高。

4大危機警號

由於早期的軟組織肉瘤病徵並不明顯，患者雖然難於察覺，但林嘉安指一旦發現不明腫塊，便應當心，尤其伴隨以下4大情況：

腫塊比較硬，不似一般的水囊

腫塊面積不斷發大

腫塊皮膚出現潰瘍

腫塊以外，有出現其他痛症，更可能是轉移先兆

由於惡性軟組織肉瘤有多種類別，林嘉安指治療方式很難一概而論。他指最早期肉瘤，如未有擴散而且面積不大，大多可以手術形式切除，病人很大程度可以超過5年存活期；相反，若肉瘤已有擴散情況，醫生一般會建議系統性治療為主，如以化療及電療形式，希望將腫瘤範圍儘量縮小。

林嘉安又指，由於惡性軟組織肉瘤可以惡化得很快，病人一旦延誤治療，有機會大大影響存活期。他又呼籲即使腫瘤已證實擴散的病人無需灰心，指有關病患或可嘗試將肉瘤組織抽樣本，以找出哪個基因突變，再尋找出合適的標靶藥，這亦是目前較新式療法。

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記者: 容惠玲