【Netflix劇集】《殭屍100》下流上班族必看　零死角女神白石麻衣打喪屍

▲ 白石麻衣演在未日中獨自求生的堅強少女。

Netflix今個8月將上架多套日韓驚嚇作品，包括韓劇《驅魔麵館》、實境式節目《喪屍宇宙》，以及由日本漫畫改編而成的動畫及電影《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》，後者並登上本地熱播榜三甲。

由赤楚衛二及白石麻衣主演的電影《殭屍100》，以喪屍片包裝，諷刺日本企業底層上班族的辛酸，被網民形容為「社畜」必看！

▲ 赤楚衛二演優柔寡斷的男主角，面對喪屍攻城，反而高興不用再上班。

寧死好過返工

《殭屍100》原於2018年10月在《月刊Sunday Gene-X》連載的漫畫，因題材講及日本打工作苦況，因而大受歡迎，其後並宣布製作動畫版及真人版電影。

男主角天道輝加入了一間黑心企業公司，任職三年，每日被公司主管及同事壓榨，失去生活熱情，直至一天日本出現喪屍，社會大亂，天道輝卻發現新的人生方向，決定要在未變成喪屍前，完成人生清單的100個目標。

▲ 《殭屍100》成為近日Netflix熱播電影之一。

電影版由赤楚衛二擔任男主角，白石麻衣、柳俊太郎分別飾演跟他在末世共同求生的好友。原著受到讚賞，因劇情立體寫出底層上班族心聲。男主角的名言：「寧願被喪屍咬死，好過做不到自己喜歡的事」，最能一針見血。

白石麻衣美肌

除了赤楚衛二主演，曾經是團體乃木板46成員之一的白石麻衣，演在喪屍恐慌中獨自求生的堅強少女，過去作為顏值擔當的她，今次放下可愛形象，飾演又cool又型又打得的女主角，便成為戲中搶眼角色。

▲ 曾推出寫真集。

白石麻衣以天使面孔、驕人身材，並曾推出的寫真集，被網民封為「隱乳女神」。有別劇中硬朗造型，平時她十分注重保養，但會以簡單方法進行，如洗完面後，只會用化妝水輕拍在肌膚上，皮膚吸收後再塗抹上乳液。

另外，她也會以敷面膜來保濕，增加皮膚水潤，並勤力按摩面部，保持零死角女神。

▲ 白石麻衣演女主角三日月閑。

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