【小一報名】直資保良局陳守仁小學　2024學年小一申請8月14日截止

▲ 保良局陳守仁小學現正接受小一申請。（經濟日報資料圖片）

不少直資及私立小學陸續於8月至9月起招收2024/25學年的小一新生，被譽為平民國際學校的直資保良局陳守仁小學，全年學費不足2萬元，有一成是外籍學生，令華裔孩子同時接觸多元語境，每年吸引不少家長報讀。學校現正接受小一報名，並將於8月14日截止報名。

根據保良局陳守仁小學的學校網頁資料，學校於8月4日上午10時至8月14日中午12時接受小一申請，家長可於網上遞交申請（按此連結）。遞交網上申請表時，須繳付$100申請費用，並上載下列文件：

i) 申請人出生證明書

ii ) 申請人近照 (最近六個月內拍攝之證件相)

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校方會在9月21日公布第一次面見安排，面見通知書及姓名貼紙將郵寄至申請人住址。第一次面見將於10月21、28及29日舉行，學生需出席其中一日的面見日。校方將於11月23日公布進入第二輪面試的名單，面試安排在12月2日舉行，之後在2024年1月18日公布取錄及備取名單，獲取錄的學生須在2024年1月下旬註冊，其後在3至8月會陸續有小一銜接活動。

位於油麻地的陳守仁小學在1999年創校，採用英文為教學語言，但設有第三語言課程，學生小一入學前須在日語、西班牙語及法語中選其一，學習6年。學校亦設有日文、法文、英文和中文室，當學生入到語言室，便需要講該種語言。

該校每年逾一半學生考入直資中學，也有不少學生獲派主流官津名校。學校每年都有數千人爭奪小一學額，競爭非常激烈。陳守仁小學2022/23年度的學費為$19,800，分十期繳付 (每月$1,980)。

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責任編輯：林愛娜