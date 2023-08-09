【香港小姐2023】潘明璇學歷高有智慧　獲前港姐冠軍雷莊𠒇做提名人教路有助勝出

9號佳麗潘明璇（Michelle）自參選《2023香港小姐競選》以來，一直也是傳媒的焦點人物，皆因Michelle學歷高，提名人更是2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇，加上Michelle亦是選美常客，故早已被睇高一線。

【香港小姐2023】熱門佳麗潘明璇郭珮文好感情 齊食漢堡包結伴睇《Barbie芭比》

最新影片推介：關嘉敏專訪

樣貌「進化」 獲雷莊𠒇提點

24歲的潘明璇曾於港大就讀金融碩士，現任職金融分析師，在2018年，只有19歲的她曾參選新加坡小姐，翌年代表新加坡出賽再選《2019國際中華小姐》被封為「翻版胡杏兒」，事後遭香港網民批評不夠美，當時獲新加坡網民力撐，雙方一度展開罵戰。

相隔多年後，Michelle由昔日的「包包面」變成「V面」，雙眼亦變得眼大有神，絕對是「女大十八變」，不過Michelle否認整容，自言之前好肥，疫情時不停健身變瘦。

Michelle又指獲得朋友前港姐冠軍雷莊𠒇有提點她，「自信一啲、笑多啲、唔好咁緊張，交畀個命運去決定」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

經常派福利

她又不時在社交網分享性感美照，既有水着相，又有運動照，以一副好身材衝擊大家視覺。

而且，見她生活亦相當富貴，經常出入高級場所，又曾甫出被指是其豪宅做瑜伽的照片，大晒弗爆身材，從相中可見，室內的空間感相當大，落地巨型玻璃窗配上雲石地磚，外望無敵大海景。

▲ 美好身材

有樣有智慧

另外，Michelle除了學霸外，亦非常有智慧，皆因她早前網晒一張印有「Mensa」字樣的卡片，據知這是一個通過智力測試後頒發的會員卡片，如欲入會者則需要通過該會所提供之測試（Mensa Test），以證明申請人之智商為世界前2%，現時該組織人數只有十多萬人，即表示Michelle的IQ為世界 top 2%，才會有這張會員卡片，足見她絕對是美貌與智慧並重。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R