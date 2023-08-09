【上訴終院】首涉《國安法》判刑條文提上訴　終院押後裁決擇日頒判詞

▲ 首涉《國安法》判刑條文提上訴，終院押後裁決擇日頒判詞（資料圖片）

26歲理大男生早前就煽動他人分裂國家罪被判囚5年，早前被上訴庭駁回刑期上訴申請，指罪行屬《國安法》情節嚴重中罪責較低者的裁斷，條文訂明強制性5年為最低刑期，求情因素不能應用。男生今（9日）上訴至終審法院，為首宗涉《國安法》量刑指引上訴案件。終院法官聽罷雙方陳詞後，押後裁決，擇日頒下書面判決。

上訴人呂世瑜（26歲），早前承認1項煽動他人分裂國家罪，案發於2020年6月30日至9月24日。

上訴人提出的兩項法律觀點為， 《國安法》第21條中關於罪行屬情節嚴重者的判刑條文，即「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，尤以判處5年以上是否屬強制性。另就《國安法》第33條第1段的罪行該如何詮釋，特別是當中指明的3項條件是否已盡列無遺，若3項條件無一成立，刑罰不能減輕至5年以下，可否基於其他求情理由而減刑。

呂一方代表律師今陳詞時指，若兩人同犯《國安法》控罪，情節均屬嚴重，但其中1人有全面求情因素及悔意，另1人則沒有悔意，但兩人仍判處同一刑期，做法並不正確，呂一方質疑有關判刑原則會對被告造成不公。

代表律師又指，若不能考慮認罪及求情因素等，而強制性將「情節嚴重」的案件定為5年以上，亦會對法官造成困難，即使具強烈求情因素，但法官亦不能在判刑時反映求情理由，亦可預見對判刑系統會造成不公。

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記者：梁錦麟