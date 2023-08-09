【上訴終院】首涉《港區國安法》判刑條文提上訴　終院押後裁決擇日頒判詞

▲ 首涉《國安法》判刑條文提上訴，終院押後裁決擇日頒判詞（資料圖片）

26歲理大男生早前就煽動他人分裂國家罪被判囚5年，早前被上訴庭駁回刑期上訴申請，指罪行屬《港區國安法》情節嚴重中罪責較低者的裁斷，條文訂明強制性5年為最低刑期，求情因素不能應用。男生今（9日）上訴至終審法院，為首宗涉《港區國安法》量刑指引上訴案件。上訴方質疑有關判刑原則會造成不公；律政司一方則指法庭判刑時毋須考慮所有求情因素。終院法官聽罷雙方陳詞後，押後頒布書面判決。

上訴人呂世瑜（26歲），早前承認1項煽動他人分裂國家罪，案發於2020年6月30日至9月24日，上訴人被警方搜出胡椒球槍，並被發現曾於群組煽動他人分裂國家及放售胡椒球槍。上訴人於區域法院承認控罪，法官以5年6個月為判刑起點，認罪減刑至3年8個月，惟控方援引《港區國安法》條文，指性質嚴重的案件，最低刑期為5年，法官遂改判囚5年。上訴人就判刑向上訴庭提出上訴被駁回，遂上訴至終審法院。

上訴人提出的兩項法律觀點為， 《港區國安法》第21條中關於罪行屬情節嚴重者的判刑條文，即「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，尤以判處5年以上是否屬強制性。另就《港區國安法》第33條第1段的罪行該如何詮釋，特別是當中指明的3項條件是否已盡列無遺，若3項條件無一成立，刑罰不能減輕至5年以下，可否基於其他求情理由而減刑。

呂一方代表律師今陳詞時指，若兩人同犯《港區國安法》控罪，情節均屬嚴重，但其中1人有全面求情因素及悔意，另1人則沒有悔意，並且案底纍纍，但兩人仍判處同一刑期，呂一方質疑有關判刑原則會造成不公。

代表律師又指，若不能考慮認罪及求情因素等，而強制性將「情節嚴重」的案件呂一方代表律師今陳詞時指，若兩人同犯《港區國安法》控罪，情節均屬嚴重，但其中1人有全面求情因素及悔意，另1人則沒有悔意，並且案底纍纍，但兩人仍判處同一刑期，呂一方質疑有關判刑原則會造成不公。

代表律師又指，若不能考慮認罪及求情因素等，而強制性將「情節嚴重」的案件定為5年以上，亦會對法官造成困難，即使具強烈求情因素，但法官亦不能在判刑時反映求情理由，亦可預見對判刑系統會造成不公。

代表律師續指，從《港區國安法》條文的中、英文版差異可見，全國人大在草擬條文時，必定是打算在量刑方面帶有彈性。

法官則質疑，若全國人大草擬時有如此打算，為何仍設有分級處罰機制。代表律師指，當中的意圖或希望量刑時應存有彈性及一致，但最終卻出現反效果。

律政司一方則認為，法庭於判刑時除了考慮更生因素外，亦需考慮阻嚇性，但毋須考慮所有求情因素。律政司一方以干犯謀殺罪需強制性判處終身監禁為例，指干犯「情節嚴重」的案件，亦可處以特定的刑期。

律政司一方又指，針對「情節嚴重」的案件，《港區國安法》33條訂明，若法庭決定「從輕處理」，可考慮所有求情因素，但不能低於強制性5年監禁的最低刑期，若法庭決定「減輕處罰」，則只可考慮被告有否自動放棄犯罪 、自動投案 、提供重要破案線索，但可判處低於5年監禁刑期。

律政司一方認為，呂一方曾表示「處5年以上10年以下有期徒刑」，是代表10年監禁為最高刑期，5年監禁則是量刑起點，故可減刑至5年以下監禁的說法荒謬。

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記者：梁錦麟