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【星級夫婦】曾激罕爆seed放負惹婚變揣測　楊茜堯攜子女赴大馬為羅子溢慶生

娛樂 12:46 2023/08/09

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楊茜堯攜子女為羅子溢慶生！

楊茜堯跟老公羅子溢結婚7年，婚後二人育有一對寶貝仔女，楊茜堯亦專注在家照顧兒女。

近日羅子溢於馬來西亞為主演新劇《家族榮耀之繼承者》拍外景，楊怡遂帶一對子女往馬來西亞探班，日前更為老公羅子溢預祝39歲生日。

【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？

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【友誼永固】楊茜堯羅子溢女兒3歲生日　 鍾嘉欣回港出席「小珍珠」生日派對

赴馬來西亞探班

有網民於小紅書上載一短片，只見羅子溢抱著愛女小珍珠，而細仔Eden就由嫲嫲抱住，由於楊茜堯跟老公羅子溢的生日只差兩日，故枱面放了兩個生日蛋糕，眾人一起唱起生日歌，而楊怡更開心拍掌。

起初楊茜堯跟羅子溢只顧住逗玩女兒小珍珠，之後經理人說著：「哎呀，漏左細佬。」。

兩人當然不會偏心，羅子溢將愛女交給太太，然後抱起細仔Eden，之後一家四口開心影合照，只見細佬仔Eden好興奮，反而家姐小珍珠就有點眼瞓。

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羅子溢早前接受媒體訪問表示拍攝通告很密，雖然楊茜堯帶仔女來探班，他卻未能帶妻兒去玩樂，羅子溢續說一對子女快要開學，故太太會跟子女先行返港。

雖然跟楊茜堯生日只相隔兩日，由於劇集要拍攝至9月中，他應該未能為太太慶生。

2016年，楊茜堯跟羅子溢結婚。（取自微博）

婚後減產專心湊仔

楊茜堯跟老公羅子溢於2016年結婚，婚後4年，誕下大女羅翊心「小珍珠」，及至2021年12月，楊茜堯誕下幼子Eden。

婚後楊茜堯刻意減產，專心相夫教子，直至去年年初於劇集《家族榮耀》演大反派「甄芯」，羅子溢曾表示不想太太操勞，賺錢養家的責任就交給他，讓太太留家做幸福靚太。

不過早前楊茜堯於IG爆seed放負，當中她寫道「當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢！！！ 一次又一次，講大話甩大牙，我唔出聲唔代表我唔知，唔好問我唔會答你！」由於楊茜堯沒有交代詳情，故令網民揣測兩人鬧婚變。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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