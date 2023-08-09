【郵輪碼頭】加強郵輪靠岸交通首日　港府指實施情況暢順共派287張石油氣現金券

▲ 加強郵輪靠岸交通首日，港府指實施情況暢順共派287張石油氣現金券。（林宇翔攝）

即日起港府加強郵輪靠岸期間交通安排，向到達啟德郵輪碼頭載客的每輛的士派發石油氣現金券，同時增設免費巴士路線。今早10時，有大批旅客步出碼頭，現場有碼頭營運商職員維持秩序，亦有數十輛的士及數輛巴士等候接載乘客，旅客普遍等候五分鐘即可登上交通工具。及至約10時半，石油氣現金券已送完。

今早在碼頭的士站，工作人員逐一向到場輪候的的士司機派現金券，大約至早上10時半，工作人員在場張貼告示指油券已派發完畢。現場所見，碼頭外的士站車龍一度長約數百米，與上周五皇加勒比國際旗下海洋光譜號訪港時，只有零星數輛的情況截然不同。碼頭門口及巴士站亦有巴士職員及警員維持秩序，並回答旅客的查詢。

的士司機楊先生表示，不會專程為50元而入去啟德郵輪碼頭，指進入碼頭途中多處封路，一旦有意外容易塞車。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄視察啟德郵輪碼頭後表示，上周六碼頭出現不理想交通情況，對旅客體驗有影響及影響本港旅遊形象，周一當局與旅發局、旅遊事務專員等開會商討對策，形容今早措施落實情況暢順，感謝警方參與疏導的工作，亦感謝巴士公司、碼頭營運商的配合。接下來一周陸續有郵輪訪港，當局會繼續觀察新措施落實的情況。

針對石油氣現金券及新增3條巴士路綫的成本是否由政府負責，楊潤雄指，當局會根據以往做法，按分工負責成本。對於碼頭商場租戶零星，楊解釋碼頭設計原意是上落乘客的地方，讓大船泊港，不是讓碼頭變成商場，不過隨著啟德發展區發展日漸增加，日後會檢視碼頭配套。

旅遊事務專員沈鳳君指，截至早上10時30分，的士石油現金券已派出287張。城巴表示，今早交通大致暢順，截至早上11時，3條路綫共接載400名乘客前往市區。與啟德郵輪碼頭營運商合作安裝巴士班次到站報時電子螢幕，正向運輸署申請一條特別路綫20X由碼頭前往尖沙咀，目標趕及下周六、8月19日啟用，接載皇家加勒比郵輪的旅客。

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記者：陳麗娜