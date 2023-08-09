【發炎味道】老闆經過身邊女子聞到濃濃「發炎味道」　隔天老闆即入院

▲ 老闆經過身邊，女子聞到濃濃「發炎味道」，隔天老闆即入院。

部分人嗅覺靈敏，有時可能會聞到其他人聞不出來的味道。近日，台灣一名女網友分享自己可以聞到他人身上發炎的味道。她指，某天公司老闆從身邊經過，聞到了他身上有超重的味道，結果隔天老闆就住院了。

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該名女網友於Facebook群組「匿名公社」匿名發貼表示，自己可以聞到別人身上發炎的味道，「一種悶悶的，說不上來的味道」。她又提到，第一次是從爸爸身上聞到味道，其次從老公身上亦聞到淡淡的味道。

當時爸爸日夜顛倒打麻將，味道特別重，後面戒了味道就沒了。我老公電腦玩三更半夜才睡，身上也會有淡淡的味道。

最後她又指出，有一天老闆從身邊走過，「（老闆）身上超級重的味道，隔天主管說老闆住院了」，因此很納悶是甚麽原因。

帖文發布後引起大量網民熱議，紛紛驚呼「厲害」，亦有不少網民表示自己同樣會聞到類似味道，「我只記得我外公快離世前幾天，真的味道很重很重很重的那種（不是老人味也不是沒洗澡）」、「我也能聞到，不過我不確定是不是發炎的味道」。同時有網民指出，「沒意外肝發炎了吧」、「身體有異狀通常都會散發出異味」。

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7種慢性發炎的症狀

台灣家庭醫生陳欣湄於Facebook個人專頁發文表示，但若身體長期處於慢性發炎狀態，容易引起引發一些全身性的問題，如糖尿病、代謝性疾病、心血管疾病、甚至癌症。雖然慢性發炎沒有太過明顯的症狀，但若持續性、反覆性的發生，會導致人體的器官組織因為慢性發炎而被逐漸破壞。她列出慢性發炎的7種症狀：

1.反覆發生的關節痛

2.很難修復的肌肉酸痛

3.慢性疲勞

4.反覆感染

5.腹瀉或便祕

6.皮膚濕疹

7.過敏性鼻炎

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責任編輯：羅嘉欣