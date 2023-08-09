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【好人好事】車軚無氣遇神秘人提示　留車泵兼暖心叮囑：路上小心

健康 13:10 2023/08/09

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車軚無氣遇神秘人提示，留車泵兼暖心叮囑。

香港仍有不少善心好人。有車主日前就在網上發文，指早前把座駕停泊在石硤尾停車場，回頭想將車輛駛走時，卻見到有人在車頭蓋上放了一張紙巾。紙巾上寫滿密密麻麻的字迹，提醒車主車軚無氣，又指已留下車泵給車主解燃眉之急，並表示不需急於歸還，叮囑車主路上要小心，窩心行徑感動不少網民。

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有網民在周一（7日）於Facebook群組「香港泊車L」發帖，首先開場指自己「好小用FB，但真係要開返讚一讚」；並稱「香港人現時質素仍然好高」。

事主指，自己幾天前在石硤尾停車場4樓泊車，當晚大約6時多離開，發現車頭蓋有人以紙巾留言，而事主亦把該張紙巾上的訊息拍下來：

小心！小心！

左前軚無氣，如需要車泵

可在右邊第三架車，近右後轆旁取用

使用後請不要立即歸還，因前往維修途中

也有機會使用，如往後有機會可用於幫助別人

請取去以備不時之需！路上小心！

事主看到訊息後，發現座駕真的漏氣，於是即時走去找車泵，但卻沒有發現。最後，事主發現車泵「原來放喺我㗎車司機位暗處」，事主感激表示：

師兄應該已經揸車走，無你幫手，我未必可以安全返到屋企。

而事主表示知道「隻泵我知唔喺平嘢」，因此也在社交平台公開稱：

有機會都想還比你，我已經好努力睇車cam，整好返轉頭問管理處又唔肯提供資料，最後只係答我，係一架黑色七人車，放心，我答應你，如果見到有人要幫，我會將你依份精神傳出去！

多謝你揸30系列黑衫肥仔哥哥

帖文引來不少網民留言，有網民大讚「路見不平，拔泵相助！」、「睇佢手字就知佢有品德之人」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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