【假結婚】入境處搗假結婚集團拘2男女　訛稱招聘騙取個人資料與非港人假結婚

▲ 入境處搗假結婚集團拘2男女，訛稱招聘騙取個人資料與非港人假結婚。（曾秋文攝）

入境處搗破一個假結婚集團，入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康表示，早前發現40多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後鎖定一個由被捕男子為首的假結婚集團，集團以招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚。

根據調查得知，該集團主要在社交平台刊登招聘廣告，以「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位和優厚薪酬招攬年青人，特別以年輕女士為目標，在廣告中寫有：「女士優先。」集團騙取求職者個人資料後，再訛稱為他們提供實習培訓，了解婚禮不同步驟和手續，誘使求職者「模擬自己的婚禮」。當求職者誤以為一切都只是「試位」或「實習」時，其實犯罪集團是假戲真做，從假結婚過程中取得所需個人資料和結婚證件，給「另一半」可來港探親及申請定居香港。當求職者起疑時，集團會以可觀報酬遊說利誘，在半推半就的情況下，有求職者最終參與假結婚。

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調查行動組人員今早展開代號「獵影」行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團。分別在屯門和慈雲山搜查兩個住宅單位，拘捕一名29歲香港居民男子及一名27歲香港居民女子，兩人是情侣關係，被捕男子相信為假結婚集團主腦，被捕女子則涉嫌參與假結婚。

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記者：曾秋文