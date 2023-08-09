  • 32°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 13:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【假結婚】入境處搗假結婚集團拘2男女　訛稱招聘騙取個人資料與非港人假結婚

社會 12:53 2023/08/09

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

入境處搗假結婚集團拘2男女，訛稱招聘騙取個人資料與非港人假結婚。（曾秋文攝）

入境處搗破一個假結婚集團，入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康表示，早前發現40多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，經深入調查後鎖定一個由被捕男子為首的假結婚集團，集團以招攬及安排香港居民與非本地居民進行假結婚。

根據調查得知，該集團主要在社交平台刊登招聘廣告，以「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位和優厚薪酬招攬年青人，特別以年輕女士為目標，在廣告中寫有：「女士優先。」集團騙取求職者個人資料後，再訛稱為他們提供實習培訓，了解婚禮不同步驟和手續，誘使求職者「模擬自己的婚禮」。當求職者誤以為一切都只是「試位」或「實習」時，其實犯罪集團是假戲真做，從假結婚過程中取得所需個人資料和結婚證件，給「另一半」可來港探親及申請定居香港。當求職者起疑時，集團會以可觀報酬遊說利誘，在半推半就的情況下，有求職者最終參與假結婚。

點擊圖片放大

調查行動組人員今早展開代號「獵影」行動，成功瓦解一個跨境假結婚犯罪集團。分別在屯門和慈雲山搜查兩個住宅單位，拘捕一名29歲香港居民男子及一名27歲香港居民女子，兩人是情侣關係，被捕男子相信為假結婚集團主腦，被捕女子則涉嫌參與假結婚。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【販毒】警搜黃大仙工廈單位檢市值838萬元毒品　17歲少年被捕
今日 11:46
【販毒】警搜黃大仙工廈單位檢市值838萬元毒品　17歲少年被捕
【提防詐騙】騙徒進駐Carousell假冒客服行騙　一周錄10宗單案損失達2.5萬元
今日 11:54
【提防詐騙】騙徒進駐Carousell假冒客服行騙　一周錄10宗單案損失達2.5萬元
【上訴終院】首涉《國安法》判刑條文提上訴　終院押後裁決擇日頒判詞
今日 12:14
【上訴終院】首涉《國安法》判刑條文提上訴　終院押後裁決擇日頒判詞
【假醫生紙】前民政署職員認假醫生紙請病假　押後待索社服令報告後判刑
今日 12:00
【假醫生紙】前民政署職員認假醫生紙請病假　押後待索社服令報告後判刑
【交通意外】長沙灣男途人遭小巴撞倒　捲入車底昏迷送院搶救不治
今日 12:14
【交通意外】長沙灣男途人遭小巴撞倒　捲入車底昏迷送院搶救不治

你可能感興趣

【販毒】警搜黃大仙工廈單位檢市值838萬元毒品　17歲少年被捕
今日 11:46
【販毒】警搜黃大仙工廈單位檢市值838萬元毒品　17歲少年被捕
【提防詐騙】騙徒進駐Carousell假冒客服行騙　一周錄10宗單案損失達2.5萬元
今日 11:54
【提防詐騙】騙徒進駐Carousell假冒客服行騙　一周錄10宗單案損失達2.5萬元
【上訴終院】首涉《國安法》判刑條文提上訴　終院押後裁決擇日頒判詞
今日 12:14
【上訴終院】首涉《國安法》判刑條文提上訴　終院押後裁決擇日頒判詞
罪案 慈雲山 證件 入境處 廣告 香港 屯門 實習

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【世界童軍大露營】港童軍9號前離營有童軍哭訴集體受苦　家長不滿：只識叫孩子忍耐
11:54 2023/08/08
【世界童軍大露營】港童軍9號前離營有童軍哭訴集體受苦　家長不滿：只識叫孩子忍耐