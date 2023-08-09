【開學準備】暑假後學生特別易病　中醫推介3款湯水茶療打好免疫力底子

▲ 中醫推介3款湯水茶療，助孩子打好免疫力底子。

新學年還有半個多月就開始，傳統開學後，都是朋友感染疾病的高峰時期， 家長不仿趁暑期尾聲幫小朋友打好免疫力底子再上學，減少生病次數。註冊中醫馬琦傑推介一款食療湯水調理脾胃，增強免疫力；如果已出現輕微病徵或睡不好，亦可以飲用兩款茶療舒緩。

小朋友在暑假盡情放電，開學後要重新適應作息時間和學習模式，加上與同學緊密接觸，如果有一個學生病，其他小朋友也容易跟住感染。馬醫師建議，家長可在暑假最後這兩三星期助小朋友打好底子，不過由於小朋友脾胃功能未成熟，進補不能操之過急。

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太子參瘦肉湯

▲ 太子參瘦肉湯可助調理脾胃，增進食慾。（iStock圖片）

功效：調理脾胃，增進食慾，適合沒有任何感冒病徵的小朋友，既可鎮靜情緒，亦可提升免疫力。

飲用次數：每周1-2次

材料：太子參3錢、甘草1錢、陳皮1片、 瘦肉4両

做法：將所有食材洗淨，放入湯煲內加入約2公升水煲約45分鐘

註：以上劑量為3-6歲小朋友適用

桑葉雙菊茶

▲ 桑葉雙菊茶可舒緩傷風、感冒病徵。（中醫爸B馬琦傑facebook圖片）

功效：舒緩鼻涕或痰黃稠等傷風、感冒病徵

材料：桑葉、杭菊15g 、洋金菊15g、甘草2片、連翹20g、水2000ml

做法：將所有材料放煲20分鐘即可

註：以上劑量為3-6歲小朋友適用

沉香茶

功效：加強安眠、定驚效果

材料：沉香葉 3g

做法：用約90度水沖泡沉香葉，1歲以上可飮用。

註：以上劑量為1歲小朋友以上適用

馬醫師亦提醒，小朋友如出現病徵，就要注意戒口，如煎炸油膩、甜食生冷等食物。家長亦要為子女適當加減衣服，睡覺時注意小朋友有沒有「踼被」，最重要是多休息，必要時請假在家，若症狀加重就要立即求醫。

除了要作息定時外，9點前睡覺也很重要。晚上是養陰、造血時間，兒童若錯過最佳睡眠時間，或會導致陰虛煩躁，容易口乾及便秘。

文章內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜