【亞洲超星團】丁子朗親解轉戰跳唱真相　冼靖峰盼跳出舒適圈增值自己

由TVB聯同星空衛視（香港）傾力打造，TVB香港獨家播出的全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，旨在打造一支在世界流行文化領域具有影響力和號召力的男子組合。

為搜羅全亞洲別具潛力超新星，節目早前在全亞洲展開招募練習生計劃，目標地點包括中國大陸、中國香港、中國澳門、中國台灣、日本及韓國等，最終精選出65名練習生。

65名練習生將在節目中接受專業製作人及訓練師的指導及培訓，並通過不同任務、演出及考核踏上蛻變之路。

65名練習生亦會即時接受「超星製作人」、亦即是全亞洲觀眾投票，這支全新的亞洲超級偶像團體將根據投票結果誕生、並以中國香港為起點、踏上征途正式出道。

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張鎬濂+冼靖峰最多LIKE

65名練習生中，共有9名來自中國香港選手入圍，包括五名無綫藝人：丁子朗Karl（報名時25歲）、冼靖峰Archie、黃奕斌Hugo、文佐匡Sean及黃星綽Hugo，其他中國香港代表有余宗遙Dez、張鎬濂Ashley、區珀豪Pako、及方玉亨Atilla，其餘練習生則分別來自中國、中國澳門、中國台灣、日本、韓國、越南及美國。

9名練習生的官方視頻，於昨晚起陸續在微博官網上載，截至今早十時，洪欣兒子張鎬濂收穫最多likes，以女友視覺現身派心心的他，獲讚「太帥了吧」；第二名吸獲最多likes是Archie，對於Archie展現的親切男孩形象，網民大為受落，留言「咁型想點」之餘，兼笑指「看到目不轉睛」。

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各出奇招搶FO

至於無綫藝人丁子朗（丁丁）及Hugo黃奕斌則以奇招搶灘，前者超級纖腰亮眼，獲讚一看就是體育型男孩；至於Hugo則放棄以擅長的跳舞作主打，改玩認真拳拳到肉耍功夫，結果成功突圍，獲讚「型到核爆」。

同樣有精彩表現的還有方玉亨，擅長芭蕾舞的玉亨，在片中大晒軟柔身手，腿功更是一流，獲大讚可愛，母親歐陽妙芝亦有特地在視頻下留言為兒子打氣。

親解參賽原因

近年專心演戲的丁丁，突然轉戰選秀挑戰跳唱令網民無不愕然，對此丁丁直認自己是唱跳新人，並笑謂：「今次突然轉軚去唱歌跳舞，係希望畀到驚喜同驚嚇觀眾，依家密鑼緊鼓練習緊，唔想影衰香港人同埋TVB。另一方面，我係抱住學嘢嘅心態去參賽，雖然呢句嘢好娘，但係真嘅。」

專誠找來唱歌老師增值的丁丁，又笑言自覺勝算不高：「自己最唔叻嘅地方就係唱歌同跳舞，對手真係好勁，佢哋好多都練咗3、5年甚至更耐。今次同咁多精英合作，可以感受到佢哋嘅態度，佢哋每個人對跳舞都好執着，依家我哋每日排舞十個鐘以上，短短一個月令我對表演嘅感覺唔一樣咗。」

跳出舒適圈

至於Archie則坦言想跳出comfort zone：「想唱歌以外做好跳舞，參加比賽前有做跳舞training，入到比賽開始正式訓練之後就開始好intensive咁去受訓，好想push自己去到好盡，睇吓可以去到咩level。」

Archie又坦言是次參賽並非瞄準輸贏而戰：「係自己攞到幾多嘢走，能力有幾多提升到。」並大讚來自各地的練習生各有特色：「佢哋唱歌嘅腔調同跳舞style都會隨住佢哋嚟自嘅地方有所唔同，淨係可以有機會欣賞到呢樣嘢已經係執到。」

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