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【好人好事】失明女生獨牽導盲犬搭地鐵 暖心警員3大原因願當影子守護400天

親子 13:58 2023/08/09

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寧波一名失明女生，於1年多前拖著導盲犬出入地鐵站，被暖心警員發現，警員與同僚願當影子默默守護他們400多天。

導盲犬是視障或失明人士的好拍檔！內地寧波1名失明女生每日也會牽著導盲犬穿過地鐵站，而站內值班警員早晚繁忙時段都會默默尾隨守護他們，以免發生意外，至今已經持續400多天。失明女生得悉事件後深受感動，網民更讚揚警員的暖心舉動，有關警員則謙稱：「只是工作中的一件小事」。

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綜合內媒報道，寧波市公安局交通治安分局鼓樓站輔警莫斐，是第一個發現盲人女生的執勤警員。去年3月份，女生在親友陪同下牽著導盲犬經過站內，初時莫斐誤以為女生在遛狗，想上前了解及勸阻，但當他看到狗狗身上的「導盲犬」背心，頓時明白女生情況，馬上停下來，避免打擾到女生和狗狗。

1個多月後，女生與導盲犬熟習了地鐵站的方向，不需親友再陪伴她，莫斐與同僚考慮到女生安全問題，擔心她遇到雨天路面濕滑，也擔心不明背後原因群眾，看到大狗會心生害怕，於是決定每天早晚繁忙時段尾隨守護女生及導盲犬，默默當他們的影子，不打擾、不干涉，「主打一個關心和陪伴」。

莫斐指，女生每日進出站時間相對固定，只要時間到了，他和值班同事都會尋找女生和導盲犬的身影，默默地跟在後面守護，直至他們離開車站，再返回崗位。

我們至少有兩三名警力默默跟隨，距離保持在5到10米樣子，這幾百米的距離，可能需要5分鐘。

莫斐又指，雖然該地鐵站為連接寧波地鐵一號線和二號線轉車大站，人流量特別旺盛，但在過去1年多裏，沒有乘客因圍觀或拍照驚擾到導盲犬；至於女生背景，莫斐和同事們也不刻意打聽，「覺得這只是工作中的一件小事」。

寧波市公安局軌道交通治安分局鼓樓站派出所所長董丹對下屬的暖心行為感滿意，表示今後也會繼續與同僚守護有需要市民，同時呼籲民眾善待視障人士，「我們不需要你知道我們在你的身後，但是我們需要知道你的平安。」而盲人女生則稱，自己似乎幾次感覺到有人跟著，原以為是路人，直到幾天前看新聞，才知道警察叔叔默默保護她，讓她深受感動。

 

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責任編輯︰王明芳

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