【超市大搜查】日本《LDK》評測8款止汗濕紙巾　1款奪滿分除臭力強KO汗味

▲ 日本《LDK》評測8款止汗濕紙巾。

炎炎夏日，一到室外便大汗淋漓，皮膚「黐立立」，令人相當難受，因此不少女士都會隨身帶備濕紙巾。日本雜誌《LDK the Beauty》最近實測8款止汗濕紙巾，當中有1款奪滿分，除臭能力超強。

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《LDK the Beauty》搜羅市面8款身體濕紙巾，包括Biore Z、Happy Deo等多個品牌，比拼除臭力和使用感。

1.除臭力

用濕紙巾擦拭帶有異味的矽膠粉撲，比較使用前後異味的強度

2.使用感

實際使用濕紙巾，比較各款的氣味、清爽感、水分含量等等

點擊下圖查看完整測試結果：

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在本次測試中，「Biore Z 身體濕紙巾皂香型」被評為「Best Buy」，亦是唯一一款獲得A+級及滿分的產品，除臭能力出色，有效消除難聞的異味，且濕紙巾的尺寸大，含足夠水分，使用感相當好。

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責任編輯：羅嘉欣