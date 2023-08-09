【破毒強人】郭柏妍與「手語」何廣沛合唱《明年今日》　被封封新一代「君好+初哥哥」

TVB劇《破毒強人》自劇集播出以來，演啞巴外送員徐安樂的何廣沛屢獲好評，連帶青梅竹馬好友阿Wing（郭柏妍飾）亦備受關注；由於Wing樂均在貧困環境下成長，十分了解對方之餘，亦甘願無條件為對方付出。

昨晚（8月8日）的《破毒強人》內，安樂除暗地盤算買舖讓阿Wing以後生活有保障外，當他得悉阿Wing因父親欠債17萬慘遭淋紅油後，更將所有債務孭上身，因而誤中文華（陳豪飾）設下的毒品陷阱。

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「廣柏CP」獲觀眾受落

為是次角色學足半年手語的廣沛，獲讚樣子純良又靚仔，是飾演徐安樂不二之選，網民更指他演技一套比一套好：「佢表情細緻位一向處理得好好，就連講嘢都會因應唔同角色而有分別，唔單止聲線同語調，連肢體動作都個個唔同」。

網民對「廣柏CP」亦甚為受落，大讚二人互動甚有粉紅氣泡，更封二人新一代「君好+初哥哥」。

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今晚（8月9日）的《破毒強人》，「廣柏」將有一場勁青春的天台談情戲。之前一場安樂因遇突發事故遲到、令阿Wing未能欣賞偶像陳奕迅演唱會，傻更更的安樂為了補償，在演唱會門口以手語唱出《明年今日》，阿Wing雖笑指他走音，但卻藏不住冧爆樣。

該幕獲網民大讚浪漫，無綫社交網亦抓緊時機，找來二人以「魔音＋手語版」《明年今日》、「重現」相關浪漫場口。片段所見，廣沛像安樂一樣滿臉誠懇又帶點哀怨地以手語唱出「明年今日，別了你一年…」等歌詞。

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曾在港姐競選同台

而以魔音見稱的郭柏妍，獻唱時投入之餘亦做足手勢，刻意襯番安樂。

談到與廣沛合作，郭柏妍透露勁考集中力兼搞笑：「我同廣沛好多對手戲佢都係做手語，因為我個角色Suppose要明白佢嘅手語，所以拍攝時我更加要留心佢啲對白，否則好容易會甩咗、或者以為佢做完（手語）但原來未做完，變咗有好多搞笑嘅地方。」

郭柏妍還感激廣沛謂：「佢好好，有時會特登重複做啲手語畀我睇，等我記到佢啲對白。」

另外，TVB社交網亦甚有心思翻出了廣沛與柏妍在2020年於港姐競選同台的片段。

當時廣沛與張振朗、胡鴻鈞及馬貫東主持問答環節，一心投選郭柏妍的廣沛問女方將來若有機會選他們其中一人合作會選誰，郭柏妍即衝口而出指是胡鴻鈞，更表示自己是《降魔的》fans，令廣沛氣上心頭，場面經典又搞笑。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 廣沛與柏妍在2020年於港姐競選同台的片段。 ▲ 廣沛與柏妍在2020年於港姐競選同台的片段。

何啟南角色獲讚盜亦有道

陳豪飾演的文華雖然時日無多、看似虛弱，但實質背後心機算盡陰險無比，除逼安樂「錢債毒償」，表面努力平息福田（蔣志光飾）與花灑（何啟南飾）各人風波的他，實質是落足藥離間眾人，並巧妙地將凝聚力轉回自己身上。

雖然文華奸到出汗，但網民異常受落，大讚陳豪奸得來夠特別：「呢個大奸角好掂呀！表面就好好人，滿口仁義道德，實質大壞蛋。」

昨晚強人式對白疊對白疊聲嗌交戲再度回歸，雖然只有短短20秒，仍成功引起關注，飾演老鬼的李家鼎獲讚中氣十足。

談到場口，「花灑」何啟南笑言鏡頭前雖然火藥味濃，但鏡頭背後其實很有趣：「嗰場戲我哋Take咗幾次，因為戲入面阿Mo（陳豪）把聲細聲同低沉啲，你諗吓我哋幾個人喺度大嗌同嗌交，跟住阿Mo嗌我哋停，佢把聲根本我哋聽唔到，當時都幾好笑㗎。」

他續解釋：「因為我哋嗌緊交時，係注意緊個對手，而唔會為意阿Mo行咗入嚟，仲要唔係好大聲。」

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