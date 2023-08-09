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【詭異詛咒】向閨密開玩笑想「搶男友」　女子友誼破裂遭落降頭結局超詭異

健康 17:09 2023/08/09

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向閨密開玩笑想「搶男友」，女子友誼破裂遭落降頭，結局超詭異。

與朋友交情好亦不該亂開玩笑，小心惹禍上身！一名妙齡女子因與閨蜜開玩笑稱想搶其男友，結果友誼破碎，更遭對方「落降頭」，頻生怪事；直至破咒後卻得知閨蜜意外身亡的詭異巧合，令她不寒而慄。

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臨近農曆七月，有台灣網民在Facebook「靈異公社」發文分享自己聽聞到的一則詭異故事。事發於4年前，女事主因面容姣好及個性善良，擁有大批追求者，但她因一直熱衷於參加義工活動，對感情事並不上心。直至在一次宴會上，女事主碰見閨蜜及其男友，交談之中竟開玩笑對閨蜜直言「妳男友我可以奪嗎？」，不料卻因此惹禍上身。

遭閨蜜「落降頭」結局超詭異

女事主的「搶男友」發言雖是玩笑話，卻被閨蜜牢記心中，將她視為「潛在威脅」。宴會後不久，女事主受閨蜜邀請到家中做客。飯局中，女事主發現閨蜜只吃一道菜，飯後還主動幫自己盛了一碗湯，氣氛詭異。飯後，閨蜜與女事主出門看夜景，期間突然冷冷冒出一句「妳喜歡我男友，要付出代價」，令女事主瞬間嚇壞，急忙表示自己只是開玩笑，但閨蜜自這天起便徹底與女事主絕交。

之後，女事主便每日感覺渾身不對勁，除了身體不適，日常生活及工作上亦怪事連連，晚上還會夢到奇怪的東西，嚴重影響其精神。直至她被家人帶往媽祖廟求助，才被告知是遭「落降頭」，有不好的東西纏上。最後，女事主經高人化解咒語，順利排出體內異物，再經數周調養，生活重上正軌。然而，女事主卻在事後得知，對自己下蠱的閨蜜在破咒後疑遭反噬，離奇遇上意外不幸身亡，詭異巧合令人不寒而慄。

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責任編輯：羅嘉欣

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