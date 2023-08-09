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【JUPAS放榜】港大醫科聯招取錄僅45%　港大：醫科招收尖子無困難

社會 15:17 2023/08/09

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港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅今早率2名即將入讀港大醫科的文憑試狀元，以及多名循SNDAS入讀港大的學生見記者。（前排左起）古冰心、嚴志堅、鄭苡晴。（後排左起）陳智德、張志健、施俊熙。（陳靜儀攝）

大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，香港大學今年經聯招取錄132名醫科生，佔醫科學額45%，接近去年錄得的歷屆低位，但港大今年獨攬2名文憑試狀元，比中大醫學院多1人。港大今日率多名尖子見記者，並公布早前在文憑試放榜前，已循第2屆「學校推薦直接取錄計劃」（SNDAS），預先取錄22名醫科生；意即港大醫科課程循上述兩項途徑合計取錄154名文憑試考生。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅今早率2名即將入讀港大醫科的文憑試狀元，包括德望學校女狀元鄭苡晴以及聖保羅男女中學「超級狀元」古冰心，以及多名循SNDAS入讀港大的學生見記者。

對於港大今年循聯招取錄醫科生比率只得45%，未能達到港大醫學院前院長梁卓偉任內承諾的「75%學額經聯招取錄」。嚴志堅表示，醫科課程招收尖子方面沒有面對困難，校方亦希望達到前院長梁卓偉提的7成半目標，但強調校方並無訂立相關限額，只要學生成績達標便可獲取錄。

港大同時公布，今年透過學校直接推薦錄取計劃取錄近百名學生，較去年上升近2成，其中22人將入讀醫科，按「港大加分制計算」，平均最佳6科成績達45分。嚴志堅形容循此計劃入讀醫科的學生「文武雙全」，學術及非學術表現出色，故希望繼續沿用這方法，招收文武全才的學生，對社會有貢獻。他亦指，循計劃取錄醫科生人數不設限額，認為計劃下的收生人數增加，不代表降低標準。

嚴志堅亦說，港大醫科課程並非單看學術成績，其他學習經歷同樣重要，希望藉新推出的「傑出醫科學人計劃」吸引尖子，滿足他們的需要，形容在場兩名狀元非常聰明，早着先機。

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記者：梁凱婷

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