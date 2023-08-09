解開「即棄」洗面巾迷思！衛生乾淨兼多用途 教你隱藏用法唔浪費

以為面上粒粒係天氣 / 油脂影響？其實好可能係不潔毛巾暗藏細菌！要擺脫「粒粒皆辛苦」的惡性循環，就要正視洗面巾使用的問題。改用洗面巾不但能夠代替毛巾，使用上更衛生，洗面後大家仲可以用洗面巾作多重用途，多次使用減少浪費，更可提升你生活上的潔淨度，讓臉龐舒適又潔淨。

迷思一：點樣揀啱洗面巾？

洗面巾並非新鮮事，要在云云眾多洗面巾中找到適合自己的，則要了解當中結構！市面上大多的洗面巾紋路以平紋及珍珠紋為主，平紋質感較輕薄；而珍珠紋理則耐用性高，吸水力強，而且可以溫和去除面上角質為肌膚提供足夠的清潔力度，洗面後更可循環再用於其他地方，減少浪費。

由於使用在臉上的關係，最好揀選不含防腐劑、香料、色素或可遷移性螢光劑，可避免對皮膚造成刺激。

洗面巾最重要是親膚度、吸水力強及不含可遷移性螢光劑等成分，以免對皮膚造成刺激。萬寧自家品牌作為全港No.1化妝棉系列*，讓大家有溫柔淨膚體驗，其皇牌洗面巾，更是萬寧香港及澳門最高銷量化妝棉產品^，除加厚珍珠凹凸紋理設計外，產品亦經過皮膚專科醫生測試及驗證，就算是嬰兒都可使用。

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迷思二：洗面巾＝好浪費？

有些人認為用洗面巾是一件浪費的事，但有沒有想過當毛巾細菌沾染在臉上時，有可能會把原好的皮膚弄得滿臉粒粒，不就等如浪費自己？ 所以這種思維必須要糾正！而且優質洗面巾用途多多，質感屬加厚珍珠型的萬寧自家品牌皇牌洗面巾系列，能作乾濕兩用，即使洗面後仍可作家居，廚房或其他清潔用途，不會造成浪費。

Power Up！洗面巾進化隱藏大法！

只要有心思，洗面巾就可以發揮極限用途！即刻開啟你的思維，收起各式隱藏大法，讓你的洗面巾「無憾巾生」！

大法1：卸妝+淨化黑頭

如有化妝的人士，可在洗面之前，先把卸妝液倒進洗面巾上卸掉妝容，再擦上潔面膏等潔膚用品，然後用洗面巾的凹凸面，在面上及鼻上打圈，可以輕度的去除多餘老化角質，減少黑頭及死皮，又不怕過度刺激，面頰即時亮澤光采。

大法2：家居清潔無難度

洗面巾質地較厚身，潔面後可過水清洗毛巾，用作擦拭桌面及電腦灰塵等，為家居提升整潔度。

大法3：戶外必備好幫手

質地溫和得連嬰兒都適用的萬寧皇牌洗面巾系列，與小朋友於戶外時，不但可為他們清潔手上及臉上污垢，亦用來擦乾汗水及沾濕的頭髮，更可濕水敷在身體上降溫，系列有專為外出而設的洗面巾輕便10片裝，攜帶方便又實用。

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萬寧自家品牌棉花產品 買2送1#最後召集！優惠包括洗面巾系列 - 系列備有多款包裝及尺寸，集潔面卸妝、沐浴潔身、家居潔淨、嬰兒護理等多用途於一身，由即日起至明天（8 月10日止），於萬寧分店及官網購買萬寧自家品牌棉花產品均可享買2送1#大優惠，把握最後一日入手啦~

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萬寧皇牌洗面系列備有專為外出而設的輕便裝 HK$6（左：10片）、適合日常護埋使用的洗面巾 HK$29（中：80片）、以及旅行毛巾套裝 HK$19（右：浴巾x1、洗面巾x2），總有一款啱你用！

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8月週末限定—「2秒挑戰」贏獎品 與萬寧Bunny有個約會

想同得意可愛的萬寧Bunny打卡兼齊齊贏取奬品，就要留意萬寧自家品牌流動車在以下出沒的時間及地點啦，除了有機會與萬寧Bunny合照外，更可大玩「2秒挑戰」遊戲，贏取豐富獎品。同時，與萬寧Bunny合照上載至社交平台(FB/IG)，可獲額外獎賞！即刻記低以下時間地點，與萬寧Bunny有個約會！

🚚 萬寧自家品牌流動車 時間表 (12pm – 5pm) **

🚚 8月12日 (星期六) 旺角彌敦道雅蘭中心地下

🚚 8月13日 (星期日) 沙田大圍道金禧花園地下

🚚 8月19日 (星期六) 尖沙咀海防道寶豐大廈地下

🚚 8月20日 (星期六) 將軍澳坑口站Exit A外

**地點有機會根據當時的交通情況而有改變。若有改變亦會盡量停泊在同一區。禮品數量有限，送完即止。活動受有關條款及細則約束。

*銷售額及銷量數據根據NielsenIQ 2022年2月 – 2023年1月全港連鎖超級市場及藥房棉花（化妝棉類別）零售調查報告（©2023 NielsenIQ 版權所有）。

^根據2022年萬寧香港及澳門內部銷售資料。

#以3件計，價錢較低1件免費，不包括出位價、試用裝及換購品。每發票計，售完即止。所有價格以店舖為準。如有爭議，萬寧保留最終之決定權。

(資料由客戶提供)