【腸道疾病】女子便秘逾10天肚脹撐出妊娠紋　揭患1病手術取出20公斤大便

▲ 內地浙江一名53歲女子便秘逾10天，腹部腫脹至撐出妊娠紋，送院求醫後終發現患上巨結腸病。

便秘後果可大可小！內地一名53歲女子便秘長達10多天，腹部亦脹至撐出妊娠紋，送院就醫後發現其腸道發生病變，醫生診斷為巨結腸病，透過手術從女子體內切出一根近1米長、有如「大蟒」的結腸，並減壓出20公斤（約44磅）的大便。

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浙江大學醫學院附屬第一醫院周一（8月7日）在微博發文公布一宗病例，指居於杭州、現年53歲的花姐（化名）長年受便秘困擾，最近4至5年情況更加劇，嘗試過服用番瀉葉、乳果糖、益生菌等補給品，然而效果一般，每天上廁所仍舊如同「受刑」。最近一段時間，花姐經常感到腹脹、胸悶氣悶，排便次數變得越發不規律，5至6天才能勉強大便一次，並且開始失去食慾，「肚子不痛，就是脹，不想吃飯」。身形消瘦的花姐肚皮像懷孕一樣逐漸隆起，甚至撐出妊娠紋。

而自7月中旬以來，花姐長達十多天時間肚子又脹又痛、難受得下不了床，透過肚皮甚至能摸到硬結大便的形狀，其子女見狀連忙將她送到浙大一院總部一期急診創傷中心求醫。花姐入院時已腹脹如鼓，肚子彷彿一個快要爆炸的氣球，醫生為她進行電腦掃描（CT Scan）檢查後，發現她的結腸腸腔嚴重擴張，直徑超過20cm，腔內有大量積氣及內容物，病變的腸子腫脹到佔了肚子三份之一，肝臟、胃、小腸等器官因此而被擠壓移位。

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醫院腸胃外科主任張健診斷花姐患上巨結腸症，並解釋這是一種因腸管無法正常蠕動、排出內容物而導致腸道「大塞車」，久而久之近端的腸管擴張而形成的疾病。因為花姐情況較危急，非常容易引起腸穿孔乃至腹腔感染，因此需要盡快進行手術。

進行開腹手術期間，醫生及專家發現花姐的大小腸與腹壁、大網膜粘連，全段結腸肉眼可見地明顯膨大、擴張，看起來就像一條大蟒蛇盤臥在腹中。此外，花姐的小腸亦明顯擴張、腸壁變薄，腸道內積攢了大量糞性液體。

最後經過2個多小時的手術，醫療團隊切除一根近1米長的「大蟒」，同時亦減壓出約20公斤的大便。經過治療及護理，花姐術後不久便能下床活動，目前恢復良好，一天大便2至3次，十分通暢舒爽。

專家提醒，臨床上便秘的定義為每周排便少於3次、排便困難及糞便乾硬，如果受便秘困擾超過6個月便需特別注意，應盡快到正規的醫院進行最終的確診和治療。如果感覺腹脹並伴有噁心、肛門停止排氣排便、腹部膨隆、有壓痛、身體消瘦等症狀，就應該及早明確診斷進行藥物乃至手術治療。他們補充，目前尚無根治性治療便秘的藥物，呼籲民眾切勿隨意購買「潤腸」、「瀉藥」類產品，因為自行購藥、服藥在緩解便秘症狀的同時，也有可能掩蓋了原發疾病，導致延誤治療。

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責任編輯：羅嘉欣