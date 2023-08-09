  • 32°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因

娛樂 15:38 2023/08/09

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

一代樂壇天后李玟（Coco）於7月5日離世，享年48歲。Coco離世後依然新聞不絕，皆因早前李思林在Coco追思會期間突然激動爆喊，攬着親友並大呼：「佢攞走咗我妹呀！」

大姐李秋林就解釋：「佢意思係話佢害死咗我妹呀！佢害死咗我妹呀！個衰人害死我個妹呀！」雖未有指名道姓，但矛頭直指Bruce。

【李玟離世】傳李玟丈夫Bruce申請調查愛妻死因　二家姐李思林以4字回應

李玟輕生 Bruce冇改行程？

今日（8月9日）台媒傳出有知情人士爆料，李玟去年10月搬家，住進四季酒店的服務式公寓，至今年6月底曾在酒店輕生，被發現後急電救護車，李玟進入瑪麗醫院一夜後隔天出院。

有指Bruce知悉愛妻輕生後，依舊未改行程，隔天繼續飛去夏威夷度假，又指Bruce亦未有主動通知李玟家人，直至李玟家人知道她一人待在飯店後，便急忙將她帶回家照顧，可惜仍未能阻止悲劇發生。

點擊圖片放大
+4
+3

Bruce照赴夏威夷有原因

隨後，再有報道指出，Coco出事時Bruce已上飛機，並非台媒所指翌日當無事離港，又指在6月29日下午李家通知助手，CoCo被報警送入院，當時Bruce已經在香港往洛杉磯的航班上面，直至航班降落後，Bruce獲悉CoCo已經安排轉到了私家醫院，亦於6月30日出院，所以Bruce繼續前往接其88歲母親前往Hawaii的寓所。

另外，有指Bruce將申請對愛妻的死因進行調查，並會公開結果。

最新影片推介：關嘉敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
13:13 2023/08/01
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
【李玟離世】萬千歌迷傷痛欲絕送別李玟　西安女粉絲氣憤拍打Bruce車身
10:57 2023/08/02
【李玟離世】萬千歌迷傷痛欲絕送別李玟　西安女粉絲氣憤拍打Bruce車身
【李玟離世】李玟老公Bruce有送花牌　花店人員證當時遭人拒收
16:28 2023/08/04
【李玟離世】李玟老公Bruce有送花牌　花店人員證當時遭人拒收
【李玟離世】李玟丈夫Bruce回應被稱渣男指控　李思林用7個字回應妹夫
16:40 2023/08/05
【李玟離世】李玟丈夫Bruce回應被稱渣男指控　李思林用7個字回應妹夫
【李玟離世】傳李玟丈夫Bruce申請調查愛妻死因　二家姐李思林以4字回應
今日 10:01
【李玟離世】傳李玟丈夫Bruce申請調查愛妻死因　二家姐李思林以4字回應

你可能感興趣

【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
13:13 2023/08/01
【李玟離世】李玟老公Bruce現身火葬場首開腔　遭粉絲上前追罵拍打車窗
【李玟離世】萬千歌迷傷痛欲絕送別李玟　西安女粉絲氣憤拍打Bruce車身
10:57 2023/08/02
【李玟離世】萬千歌迷傷痛欲絕送別李玟　西安女粉絲氣憤拍打Bruce車身
【李玟離世】李玟老公Bruce有送花牌　花店人員證當時遭人拒收
16:28 2023/08/04
【李玟離世】李玟老公Bruce有送花牌　花店人員證當時遭人拒收
李玟 李思林 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【昏迷女童】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤　怕電療化療無法到醫院探女兒
13:09 2023/08/08
【昏迷女童】天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤　怕電療化療無法到醫院探女兒