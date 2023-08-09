【李玟離世】李玟6月曾在酒店輕生未遂　Bruce照赴夏威夷有原因

一代樂壇天后李玟（Coco）於7月5日離世，享年48歲。Coco離世後依然新聞不絕，皆因早前李思林在Coco追思會期間突然激動爆喊，攬着親友並大呼：「佢攞走咗我妹呀！」

大姐李秋林就解釋：「佢意思係話佢害死咗我妹呀！佢害死咗我妹呀！個衰人害死我個妹呀！」雖未有指名道姓，但矛頭直指Bruce。

【李玟離世】傳李玟丈夫Bruce申請調查愛妻死因 二家姐李思林以4字回應

李玟輕生 Bruce冇改行程？

今日（8月9日）台媒傳出有知情人士爆料，李玟去年10月搬家，住進四季酒店的服務式公寓，至今年6月底曾在酒店輕生，被發現後急電救護車，李玟進入瑪麗醫院一夜後隔天出院。

有指Bruce知悉愛妻輕生後，依舊未改行程，隔天繼續飛去夏威夷度假，又指Bruce亦未有主動通知李玟家人，直至李玟家人知道她一人待在飯店後，便急忙將她帶回家照顧，可惜仍未能阻止悲劇發生。

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Bruce照赴夏威夷有原因

隨後，再有報道指出，Coco出事時Bruce已上飛機，並非台媒所指翌日當無事離港，又指在6月29日下午李家通知助手，CoCo被報警送入院，當時Bruce已經在香港往洛杉磯的航班上面，直至航班降落後，Bruce獲悉CoCo已經安排轉到了私家醫院，亦於6月30日出院，所以Bruce繼續前往接其88歲母親前往Hawaii的寓所。

另外，有指Bruce將申請對愛妻的死因進行調查，並會公開結果。

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