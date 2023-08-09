【生蛇治療】生蛇後遺神經痛恐痛至10年　醫生解構迷思及黃金診治72小時

▲ 生蛇後遺神經痛恐痛至10年，醫生解構迷思及黃金診治72小時。

皮膚病中「生蛇」總帶著神秘色彩。以「蛇」為名，病發時水泡會密集長成一長串，通常繞在腰間，感覺就像蛇一樣——快、急、狠。都市傳聞當環繞的「蛇頭」和「蛇尾」連接成一圈時，就會有生命危險。現代醫學來說，「生蛇」是一種帶狀病毒引起的帶狀疱疹（Varicella-Zoster Virus, VZV），不會直接造成死亡。

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生在身 痛在心

帶狀疱疹通常以胸部、臉部、腰部、頸部較常見。初期會長出小紅丘疹、有痕癢或灼熱感，約4至5天之後皮膚出現水泡，伴隨而來的就是椎心刺骨的劇痛，如電擊般。

生蛇是老年病？

如果童年時期患過水痘，那麼這病毒可能會潛伏在神經細胞中。臨床統計，中過水痘的病人，一生約有1/3機會再罹患帶狀疱疹。曾經有個近30歲的病人，因為親人剛剛去世，所以壓力、疲勞使他的免疫系統處於虛弱狀態，導致病毒再次活躍起來，造成生蛇的症狀。

生蛇之後會免疫了？

病毒會永遠潛伏在神經線中，就算治療好了之後，仍然會病發。建議病人，生蛇治愈後應該接種疫苗。而且當皮疹癒合後，可能會出現「生蛇」後遺神經痛及皮膚持續性疼痛的徵狀（可長達3個月至1年以上）。這些痛楚於10級痛楚中最少達3級痛，並且持續達至或出現於發疹的90天後，有機會直至10年之久。

特效黃金72小時

如果能夠在出現紅疹後首72小時果斷求醫，服用抗病毒藥物，例如阿昔洛韋（Acyclovir）、泛昔洛韋（Famciclovir）、伐昔洛韋（Valaciclovir），可抑壓病毒、控制紅疹生長；使用特殊的貼片或凝膠，貼在患處可有舒緩疼痛的成效；使用維他命B有助修復，減少急性期時的早期症狀、皮疹與痛楚的神經痛的風險。

▲ 註冊西醫（皮膚學碩士）林漢先醫生。

標題經TOPick編輯修改，原題為《治療生蛇的黃金72小時》