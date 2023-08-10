【創業追夢】情迷古著開樓上舖配搭懷舊風　古著達人教你襯出vintage style

▲ 古著達人Emmy開樓上舖賣古著已經八年，最難捱的疫情都捱過了，她說以輕鬆心情面對難關，就是她的經營之道。

「古著」兩字對港人來說並不陌生，其實不難發現每區總有散落的小店經營古著服飾，但Emmy的Little DOT Vintage銷售的古著服裝比較另類，開業8年，店舖內的服裝猶如今天的Gucci般所奉行濃厚七、八十年代女裝氛圍。而經過3年多的抗疫期，她笑言：「無嘢難得過這3年！」抱著樂觀心情面對，就是她的經營之道。

相信沒有港人未去過尖沙咀的加連威老道，這一條位於尖沙咀的街道見證了香港的盛世，由80年代中至千禧年，街上都是被時裝出口店所佔據，到疫情期，商店如骨牌般相繼結業。Emmy經營的Little DOT Vintage雖然是「加記」的樓上舖，2015年開業，8年來總算見證了這街道上的起落，亦是少數在這裏仍然屹立不倒的店舖。

新一代女生自求我道

至於說到Emmy緣何由時裝品牌的零售主管，變成經常在店裏自得其樂的古著達人？還不是因為「唔悶得」這3個字。

從來沒有想過做老闆，還是喜愛打工多一點，自己當過時裝店售貨員，及後升上管理層，從前當售貨員的時候自己可以襯衫，但升職後工作上面對的都是文件和沒完沒了的會議，感覺不太開心。既然喜歡古著，眼見外國的古著店相當蓬勃，反觀本地只有一些販賣中古名牌手袋和vintage牛仔褲的店舖，一些銷售七、八十年代時裝的更幾乎沒有，於是扚起心肝搵舖，開一間全屬於自己的古著店。

▲ Emmy鍾情7、80年代的古著，辭去時裝店主管後走遍全港找尋舖位，甚至想過在土瓜灣車房開店舖，最後找到「加記」樓上舖，今年踏入第8個年頭。她說：「幸好當時沒將外國流行在偏遠地區開店意念搬到香港，如果在土瓜灣開店一早就結束了，哈......」（攝影：湯致遠）

而Emmy就正如很多剛開始經營時裝店的一樣，凡事親力親為，特別是入貨方面，引入的都一定是自己最喜愛的款式，完全忘卻了市場需要，摸著石頭過河，從失敗中累積經驗。

還記得首次飛往日本的古著店入貨，古著塞滿了行李箱，當時店舖貨架疏落，哪有現在那麼豐富由服裝到配飾一一落齊。這8年來的入貨經驗教懂了我要兼顧市場需要，例如以前我會引入自己鍾情帶誇張hippies味道的長裙，現在則多了日常可穿的day dress，可幸的是今天顧客接受古著程度愈來愈高。

古著不是死人衫

總認為古著是「死人衫」觀念的顧客還有嗎？

「以前有些人普遍都認為古著就是死人衫，有這想法是非常錯誤的，來到我跟前問我這些問題，我通常都不會理睬，哈……正所謂要明的就明，唔明的人就永遠都不會明白。

▲ Little Dot Vintage由最初只售Emmy自己喜歡的古著長裙，到今天伸延到日常便服、手袋和配飾等，來到如像尋寶般就是最好玩的地方。（攝影：湯致遠）

的確，近年因為已離職Gucci的設計總監Alessandro Michele鼓吹懷舊風，經常將舊有的古著「移植」於設計上，間接令今天的女生對古著接受程度提高，而且更擁有自己的一套獨有styling和配搭。

「現在到店舖來購物的年輕女生，都已經不需要再向她們解釋古?是甚麼的一回事了，看見她們穿上長裙配牛仔褲，甚有一套自己的個人風格。反而生於八、九十年代的一群女性，因為以前看過母親舊日所穿過的服飾，而希望一嘗古著滋味的，就必須要向她們提議服裝如何配搭。」

▲ Emmy的古著多在日本引入，現在市場競爭多了，今天既有款式而質地又好的古著賣少見少。她說：「我們未必做到售價最便宜，但對古著服裝質地的要求，我們很是執著。」（攝影：湯致遠）

疫情反而更忙

新一代的消費者懂得將古著與日常便服打成一片，免卻了Emmy大費唇舌向顧客解釋，但並不等於她日常的工作少了，過去疫情的3年亦令她有所領悟。「我和朋友說能夠過得這關口就是神仙，沒有東西比這3年更難過，我經常都和自己說我不是最慘，因為有很多人比我還要更差！Little DOT Vintage是樓上舖，已經比很多街舖好，我曾經試過一個月只開店9天，整條加連威老道都沒有行人，但就是因為這樣，叫我在疫情中想很多方法去吸引顧客，和保持一顆樂觀的決心。」

「疫情期間，整個社會都灰得很，沒有開心的事發生，那我就拍了很多例如抹窗、拖地、這些非商業性的短片然後上載於社交媒體，估不到反應非常好，並且吸引了不少顧客關注。與此同時，有見facebook已經開始無人問津，亦早於疫情期開設了小紅書帳戶，加上每天會來反覆襯衫，拍照執相，好不忙碌，沒有客人不等如沒東西可做呢﹗」

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「現在疫情過後，最大的得著是的學會很多細眉細眼小事情都令我開心，身邊多了這些所謂的『小確幸』觸動了我的淚腺，或許這幾年大家真的很累了。」

記者：何偉雄