【家居安全】過萬元抽油煙機玻璃突自爆　官方事後回應惹事主暴怒【附爆玻璃3大成因】

▲ 過萬元抽油煙機玻璃突自爆，官方事後咁回應事主嬲爆。

貴價的抽油煙機玻璃竟突然「自爆」? 近日有網民於網上發文，指自己3年前買入一部價值逾萬元的抽油煙機，不過其精美的玻璃鏡面於2星期前卻突然「自爆」，碎片更散落廚房四周。事主指事後曾向涉事牌子公司投訴後，不過對方卻一直敷衍了事，令自己為此相當氣憤。究竟甚麼原因才會導致鋼化玻璃爆裂？下文TOPick將為讀者整合3大成因。

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該名網民最近在Facebook群組「家居裝修分享谷」發帖，指3年前以5位數字，即逾萬元購入一部抽油煙機，於兩周前卻突然自爆玻璃。從事主上載的照片可見，抽油煙機的爆破威力不容忽視，煮食爐上、鋅盤位置、地下及多款食具均滿佈玻璃碎片。事主亦慶幸指幸好當時未有人在廚房，否則「後果不堪設想」。

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事主其後儘管已立刻聯絡該抽油煙機公司，對方亦曾派師傅上門跟進，期間欲拆走抽油煙機回廠檢查，惟被事主拒絕後，對方似乎便未有積極跟進，因此令事主怒斥「唔知佢哋係咪太多問題產品，處理唔切啦...爆炸咁大件事照計應該好緊張，但佢哋而家冇晒反應，真係唔明！」故決定再將事件向機電工程署投訴。至於涉事牌子，事主則指將於稍後時間公佈。

事件曝光後，即引起網民關注，不少人更希望事主公開涉事牌子，「咁係咩牌子」、「叫人小心，你都要話俾人聽個牌子係咩先有用啊」；有人則懷疑事主安裝錯誤或使用出錯，「會唔會係你自己理虧，安裝得太低呀」、「用左3年先爆...唔畀係你自己撞爆㗎？你講就係」。

抽油煙機爆炸3大成因

事實上，類似的鋼化玻璃自爆意外過去亦時有發生，有內地品牌抽油煙機便曾發文提醒，抽油煙機鋼化玻璃爆炸的主因涉及3點：

1.與溫度變化有關

據官網指，這些鋼化玻璃都有一定自爆率。主要是因為鋼化玻璃內含有一種叫硫化鎳的雜質，雜質和氣泡越多，自爆率就越高。自爆率還與溫度的變化有關，抽油煙機使用時急劇的加熱和冷卻變化過快，導致玻璃應力分佈不均勻，都會造成這種自爆現象。

2.運輸與安裝問題

抽油煙機在運輸過程中出現磕碰導致玻璃本身有細微裂痕。在安裝過程中，如螺絲擰得太緊使玻璃面板受力不均等，也可能造成鋼化玻璃發生爆裂。

3.鋼化溫度不達標

目前國家並沒有給出整體鋼化玻璃的自爆率標準，因此不排除一些廠家在材質上偷工減料，沒有達到相關的質量要求。這種產品很容易出現玻璃面板爆裂事件。

此外，根據國際IEC安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐具頂部之間，最少要距離65厘米，以防煮食時的高溫影響抽油煙機的安全操作。

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責任編輯：羅嘉欣