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古巨基做父親後首度開騷　領軍19位後輩台上大合唱

娛樂 15:52 2023/08/09

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古巨基夥新人單位演出。

古巨基昨晚於會展舉行《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》，相隔4年再開騷，為了籌劃兩年的「I Really Love To Sing」音樂企劃，請來樂壇不少新晉歌手當嘉賓。

包括 MC張天賦、Tyson Yoshi、Delta T、力臻、Dark、細貓、吳保錡、張蔓莎、Lolly Talk、洪助昇、黎展峯、張進翹、顧定軒、STRAYZ、何佩、劉君冬、黃劍文、張天穎、谷旻、黎展峰、陳天翺、Michael C、Lowa、Triple G及RUMBU等等。 

基仔以一襲白色長西裝造型開場，唱出《我生》、《初初》、《任天堂流淚》、《眼睛不能沒眼淚》及《漂流教室》。

張天賦Tyson Yoshi登場

其後換上藍白色造型，邀請Delta T及力臻分別合唱《有少少愛》及《Çan We Try》。接著Tyson Yoshi穿上貼身白色恤衫現身，與古Sir合唱《第二最愛》。

MC出場張天賦合唱《自我安慰》更立即掀起高潮，合唱過後MC留在台上獻唱《記憶棉》，令現場歌迷瘋狂尖叫。而到《 星戰》一曲，16個單位、19人一起同台演出，陣容非常壯觀。

兒子首次睇自己個唱

基仔分享今次是做了爸爸後首歌演唱會，兒子Kuson首次欣賞自己的演唱會，所以特別有意義。現場近萬人一齊大叫Kuson，並且拍手歡呼，基仔謂：「多謝大家，我估老婆有拍低，Kuson睇番一定覺得好得意。」

談到今次與樂壇新一代的合作企劃，基仔謂：「可能大家未必了解他們，當中有一些自資出唱片，網上發表歌曲，沒太多資源支持。

樂壇不少新晉歌手當嘉賓。

明年入行30年

基仔直言合作時才知道有很多新人都咬著牙關去做音樂，當中有很多人都是獨立歌手，又或者是剛剛簽了細公司，需要更多資源幫助 ，所以提議一班歌手開一個群組互相認識，自己亦會盡力去協助他們。

明年是他入行30周年：「其實係33 ，我做了3年主持之後先唱歌，所以明年睇公司安排，可能會再搞演唱會啦。另外，我又想再搞個企劃同新一代作曲填詞的音樂人合作，未來都會開始忙碌番。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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