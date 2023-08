古巨基做父親後首度開騷　領軍19位後輩台上大合唱

▲ 古巨基夥新人單位演出。

古巨基昨晚於會展舉行《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》,相隔4年再開騷,為了籌劃兩年的「I Really Love To Sing」音樂企劃,請來樂壇不少新晉歌手當嘉賓。

包括 MC張天賦、Tyson Yoshi、Delta T、力臻、Dark、細貓、吳保錡、張蔓莎、Lolly Talk、洪助昇、黎展峯、張進翹、顧定軒、STRAYZ、何佩、劉君冬、黃劍文、張天穎、谷旻、黎展峰、陳天翺、Michael C、Lowa、Triple G及RUMBU等等。

基仔以一襲白色長西裝造型開場,唱出《我生》、《初初》、《任天堂流淚》、《眼睛不能沒眼淚》及《漂流教室》。

張天賦Tyson Yoshi登場

其後換上藍白色造型,邀請Delta T及力臻分別合唱《有少少愛》及《Çan We Try》。接著Tyson Yoshi穿上貼身白色恤衫現身,與古Sir合唱《第二最愛》。

MC出場張天賦合唱《自我安慰》更立即掀起高潮,合唱過後MC留在台上獻唱《記憶棉》,令現場歌迷瘋狂尖叫。而到《 星戰》一曲,16個單位、19人一起同台演出,陣容非常壯觀。

兒子首次睇自己個唱

基仔分享今次是做了爸爸後首歌演唱會,兒子Kuson首次欣賞自己的演唱會,所以特別有意義。現場近萬人一齊大叫Kuson,並且拍手歡呼,基仔謂:「多謝大家,我估老婆有拍低,Kuson睇番一定覺得好得意。」

談到今次與樂壇新一代的合作企劃,基仔謂:「可能大家未必了解他們,當中有一些自資出唱片,網上發表歌曲,沒太多資源支持。

▲ 樂壇不少新晉歌手當嘉賓。

明年入行30年

基仔直言合作時才知道有很多新人都咬著牙關去做音樂,當中有很多人都是獨立歌手,又或者是剛剛簽了細公司,需要更多資源幫助 ,所以提議一班歌手開一個群組互相認識,自己亦會盡力去協助他們。

明年是他入行30周年:「其實係33 ,我做了3年主持之後先唱歌,所以明年睇公司安排,可能會再搞演唱會啦。另外,我又想再搞個企劃同新一代作曲填詞的音樂人合作,未來都會開始忙碌番。」