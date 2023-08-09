【2023中秋節】一粥麵中秋團聚歎十頭鮑魚盆菜　限時7折早鳥價兼送$100電子優惠券

▲ 一粥麵中秋「鮑魚盆菜」限時早鳥優惠7折。

中秋佳節人月兩團圓，當然要與親朋摯愛聚首一堂，共享一頓色香味俱全的應節盛宴，歡度佳節！

今年一粥麵推出「鮑魚盆菜」，選用7款上等食材，包括：鮮甜嫩滑的十頭鮑魚、鮮嫩甘香的北海道宗谷瑤柱、濃郁海鮮滋味的韓國蠔豉、腍滑入味的蠔皇鵝掌、爽滑肉厚的花菇及新鮮彈牙的原隻大蝦，更有半隻皮薄油少、肉質滑嫩的貴妃雞，用料非常豐盛，再加入南乳腩肉、豬皮、魷魚、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等經典食材，款款吸盡矜貴食材的鮮味，一家人安在家中即可嘆盡傳統美食！

由即日起至9月26日期間，顧客可以7折早鳥優惠價$699（6位用）訂購原價$998的「鮑魚盆菜」，或以75折早鳥優惠價$898享用鮑魚盆菜6人套餐，套餐除了有鮑魚盆菜，更有足料滋補的紅燒花膠肉絲素翅（4磅）及鑊氣十足的揚州炒飯（2磅）！使用手機訂購，更加送6罐可口可樂；於Klook預訂更享獨家優惠，加送5張$20電子優惠券！優惠期有限，預訂要快！

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凡訂購鮑魚盆菜一客，即可以優惠價加配以下食品 (不限數量)：

黃金皇子乳鴿 $48

原隻皇子乳鴿外皮金黃香脆，肉質鮮嫩多汁，令人垂涎欲滴！

紅燒原隻豬手 $48

古法炆製的紅燒豬手皮滑彈牙，肉質腍身嫩滑而且入味十足，一口咬下可以品嚐多種層次的滋味！

揚州炒飯（2磅） $98

加大版足料炒飯，米飯炒得粒粒分明，啖啖蝦肉鮮香，絕對是配盆菜的錦上添花之選。

編輯：葉翠華

