【JUPAS放榜】339尖子經聯招入醫科　中大7成聯招率及成績跑贏港大

▲ 中大公布今年經聯招取錄207名醫科生，佔學額70%。（中大提供圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，兩間大學被譽為「神科」的醫科課程，合共經聯招取錄339名文憑試尖子，中文大學醫學院取錄當中207名考生，佔醫科學額70%，跟過去3年相若，香港大學取錄132人，聯招取錄率僅45%，略高於去年低位。入學成績方面，若跟隨港大加分制計算收生成績，港大仍跑輸中大。

兩間大學醫學院分別提供295個醫科學額，合計590個學額，本年度有339名文憑試考生經聯招獲醫科課程取錄，佔57%，意即餘下43%醫科學額被IB課程等其他非聯生佔據。

▲ 中大根據兩校計分方法，比較考入醫科的文憑試考生成績。（中大醫學院新聞稿截圖）

中大公布經聯招取錄207名醫科生，佔學額70%，按年微升1個百分點；據港大今早公布經聯招取錄逾130名醫科生，按中大收生數字推算，港大實際收132名聯招生，佔學額45%，比去年錄得44%歷屆新低，略升1個百分點。

尖子成績方面，兩間醫學院計分方法不一，港大及中大分別以文憑試最佳6科及7科成績計算，前者更以「加分制」換算（即第5級或以上可獲加0.5至1.5分）。

中大發布新聞稿就分別按兩校評分換算比併。若跟隨港大計法，港大收生中位數是43.5分，比中大兩個醫科課程（包括內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別）合併得出的46.5分，低出3分；兩校最高分數同為51分，最低分數則為40.5分。若按中大計分，港大最低分數為36分，較中大40分低出4分；港大中位數41.5分，亦較中大43分低出1.5分；最高分數則同為49分。

中大醫學院指，以7科滿分為49分計算，考獲46分或以上修讀醫科的學生中，近70%選擇入讀中大醫學院；而「環球醫學領袖培訓專修組別」連續10年成為全港收生成績之冠，7科成績中位數為46.5分。

中大醫學院院長陳家亮表示，選擇入讀中大醫學院的文憑試考生成績繼續保持極高水平，而透過聯招收生比例也維持在70%，反映中大醫學院的教研質素繼續受學界、家長及社會歡迎和認同，中大醫學院將繼續盡心栽培每位入讀中大醫科的同學，裝備他們成為才德兼備的醫生，回應香港以至全球醫療系統的需要。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅