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【TOPick診症室】揀錯寢具易瞓捩頸腰痠背痛　脊醫教挑選枕頭床褥2大準則

醫生診症室 19:07 2023/08/09

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脊醫王俊華教挑選枕頭床褥2大準則。

良好的睡眠對身體健康非常重要，經常瞓捩頸、腰痠背痛，可能是使用不合適的寢具所致。TOPick請來脊骨神經科醫生王俊華，分享挑選枕頭和床褥的2大準則。

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【活得健康啲】書包過重姿勢不當恐傷脊椎　脊醫教4招挑選指南+揹書包正確姿勢

按體重揀床褥

王俊華指出，人體的脊椎呈S形的天然弧度，平躺時腰部會稍微懸空，床褥的作用是填補腰椎和床之間的空隙。若床褥過硬，無法承托天然弧度，睡覺時難以消除疲勞；如床褥太軟，脊椎呈C字形向下陷，與天然弧度反轉，同樣對脊骨造成壓力。

他分享一個準則，就是按照體重挑選床褥，較重的人士可選擇較硬的床褥，才能提供足夠承托力，否則會令腰部下沉；而較輕的人士應揀選較軟的床褥，躺下時才能承托腰椎，以免令腰部懸空。

按睡姿揀選枕頭

至於枕頭的作用，則是承托頸椎的天然弧度。王俊華建議，可按照睡姿選購合適高度的枕頭。較常仰睡的人士，平臥在床褥時，鼻尖向著天花板，代表枕頭高低適中；如下巴向著天花板，代表枕頭過低，下巴向著心口，則代表枕頭太高。

至於側睡人士，需要的枕頭高度會較仰睡高，躺下後，鼻樑和脊骨應成一直線，便屬於理想的枕頭高度。

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王俊華強調，枕頭的理想高度因人而異，建議選購時應親身躺在床上試，「試睡時，床褥的軟硬度應與家中的相若，再放上枕頭試，便會試得比較清楚。」

約每2年需更換枕頭

他又指，枕頭一般使用2年左右會開始變形，建議平時可多觀察自己的枕頭，如發現有凹陷、變形、左右不平均的情況，便可能需要更換枕頭。

如果試過3個枕頭，都發現睡覺後會頸痛，問題應該出自頸部，並非枕頭，建議找專業人士檢查，是否有頸椎問題。

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記者：沈佩珊

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