【濫收車資】旅客蘭桂坊去銅鑼灣遭索價200元　李鎮強籲警方多「放蛇」執法

▲ 近日再有旅客遭本港的士出現拒載和濫收車資情況。（林宇翔攝）

近日有內地旅客在社交平台小紅書發文，批評本港的士出現拒載和濫收車資情況。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早回應相關事件時稱，當局對的士濫收車資的態度很明確，不管對旅客或本港居民亦不應該發生，執法部門會採取適當行動打擊相關問題。

楊潤雄：相信絕大部分的士司機守法

在小紅書相關貼文顯示，該名內地遊客在蘭桂坊截的士到銅鑼灣，惟多名的士司機卻開價200元，最終旅客登上了一架開價100元的士。楊潤雄表示，希望大家堅守香港作為好客之都的形象，不要被一小撮人影響，他相信絕大部分的士司機都是守法的。

的士服務質素委員會成員、自由黨立法會議員李鎮強今日出席電台電目時指，一向有跟進蘭桂坊等地的「黑的」、「兜路」及濫收費等問題。他形容行業「樹大有枯枝」，建議警方多「放蛇」執法。

李鎮強表示，議會正商議的士司機扣分制，建議濫收車資扣10分，干犯兩次已扣滿15分可釘牌，認為具阻嚇力，支持有關措施。他稱，即使在晚上9點後「水靜鵝飛」，但不代表的士司機能濫收車資，強調委員會對此是「零容忍」。

對於現時的士生意差的問題，李鎮強希望政府可推出夜間的士特別收費，另外允許的士定期加價，令司機覺得行業有「曙光」。

周國強︰容許以「簡易治罪」條例發告票

的士小巴商總會理事長周國強出席同一節目時亦批評「黑的」做法離譜，影響行業形象。他建議容許執法人員以「簡易治罪」條例發告票，向「兜路」和拒載的士司機開出定額罰款，而毋須經法庭傳召旅客上庭作證，否則「黑的」只會有恃無恐。

周國強指若的士司機真的認為「難以搵食」，可以考慮轉行，而不是做犯法事。他指現時資訊發達，「一粒沙就會搞到成個行業邋遢晒」。

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責任編輯：戴朗希