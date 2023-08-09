【遊樂設施】民建聯批康文署遊樂場欠趣味　8歲女童︰鐵滑梯如煎牛扒

▲ 康文署圍封出現損毁的遊樂場設施。（資料圖片）

民建聯今日發布《推動香港成為「好玩城市」》政策倡議書，建議引入公私合作方式設計遊樂場，增添趣味性。民建聯執委會委員李家良表示，康文署轄下遊樂場設計過於單一，對兒童吸引力大減。其8歲女兒Abby表示，「韆鞦玩得太耐會好悶」，又指天氣太熱不喜歡玩鐵做的滑梯，「好似煎牛扒咁。」

▲ 民建聯批康文署遊樂場欠趣味。（民建聯供圖）

顏汶羽︰個個公園一樣小朋友已經玩到唔想玩

民建聯立法會議員顏汶羽表示，政府應思考目前康文署的遊樂場趣味性不足的問題。他形容「康文署嘅公園嗰嗰都一樣，依家已經無人會去，小朋友已經玩到唔想玩。」加上不少公共遊樂場設施一出現損毁，康文署立即進行圍封，動輒禁用數月至半年，「爛咗兩個窿，起碼要等一年先整返好。」不少基層兒童都失去玩樂場地。

他認為日後的公園，不論在設計、管理上不應交由康文署負責，稱「康文署依家嘅公園係連顏色物料都要管埋。」建議給予公眾參與建設，並進行開放式管理。

林琳︰有家長特意付費帶小朋友到私營遊樂場遊玩

▲ 立法會議員林琳。（民建聯供圖）

初為人母的民建聯立法會議員林琳表示，目前康文署管理的遊樂場，在全港18區內的分布的面積不平均，按每區公共遊樂場的面積及兒童人數計算的兒童人均遊樂場面積，最高中西區（0.55平方米），而葵青區則屬最低（0.16平方米），促政府重視兒童的玩樂權利。

她又指，有家長特意付費予小朋友到私營遊樂場遊玩，因此建議政府完善採購機制，縮短公、私營屋苑遊樂設施的質素差距。

建議擴大目標年齡群組至2歲一下及 12 至 15 歲

李家良表示，現時遊樂場的年齡涵蓋範圍，未能貼合幼童和青少年的需求「最後反而浪費設施」。建議審視及擴大香港遊樂空間的目標年齡群組，把 2 歲以下的幼兒和 12 至 15 歲青少年納入在內，以充分考慮他們的遊樂需要。

另外，倡議書亦建議，民政專員和地區部門，可一同策劃當區的遊樂空間政策；透過加強地區參與，把遊戲和創意結合，每年舉辦公作坊、比賽、會議，邀請不同專業，和學科的人共同推出「好玩城市」、「好玩社區」的項目。亦建議政府在全港圖書館推動「閱讀與遊戲融合」的項目，讓小朋友可以開心自由地在圖書館玩遊戲和閱讀。

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責任編輯：趙居逸