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【藝人家居】方健儀不怕「輸在起跑線」　搬新屋住柏傲莊賞城門河：新一頁

娛樂 17:24 2023/08/09

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前TVB新聞主播方健儀轉行成為自由工作者斜槓族約9年，在3年前與丈夫洪楚恆以1850萬購入位於大圍的柏傲莊，去年正式收樓，並在Boxing Day（12月26日）當日在自己網上頻道以「拆禮物日，方健儀大圍柏傲莊新屋開箱」為題影片，帶網民Home Tour。

在昨日（8月8日）正式搬入新居，並上載一張在家中大玻璃窗眺望城門河的照片，寫道：「新一頁☀️☀️☀️！」從相中所見，景觀開揚，令不少網民讚。

【斷捨離】搬屋造成的心理壓力比離婚更大　方健儀：放下不應帶走的東西

方健儀上載在家中眺望城門河的照片。

早已習慣斷捨離

而搬入大圍柏傲莊前，方健儀住在馬鞍山，她在前日（8月7日）在個人社交平台上載在舊居執屋的照片，她坐室凌亂的客廳中間，攤開雙手微笑，表示住了13年沒搬，直言早已不敢低估執屋的麻煩度，形容「搬屋對現代人造成的心理壓力比離婚更大」，所以學習兩個搬屋態度：「1. 克服『不捨得』；2. 享受『不忘記』。」

之後，她還開網上直播，稱她近年已學習「斷捨離」，不常用的衣物早已捐到二手店，因此個人雜物很少，指丈夫的個人物品比她多很多等。另外回憶起13年前搬入時，大讚第一個感覺已十分喜歡。

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考順女方健儀

同時，原來她沒把馬鞍山單位賣掉，回憶當年由傳媒轉到ICAC做公關再轉當自由工作者斜槓族，事業上幾個重大決定，都是在此單位時發生，指：「我覺得呢度幾旺我。」

但她未決定把此單位出租還是如家人，不過指：「阿爸阿媽屋企可能要裝修，都可能要畀佢哋暫住一段時間先。」

方健儀搬出馬鞍山單位前拍照留念。

不怕「輸在起跑線」

方健儀早年居住在上環禧利街的分租房，於4歲時搬到沙田新田圍邨富圍樓，她曾接受TOPick訪問指：「我真的以在公屋出生、成長為榮。眾人的眼中你可能輸在起跑線，但你上升的潛力多，爆發力可以很強。我好開心自己的成長是處於如此大空間。」

中學時期，方健儀選擇修讀文科，並於會考奪得27分佳績（30滿分）、高考獲3A。公開試成績亮麗令她有很多大學學科可揀選，不過從小便立志成為記者的她堅定不移地想當記者，入讀香港中文大學新聞與傳播學院，且獲得父母支持。

畢業後，她從事新事工作，直到2012年脫離傳媒工作者行列後作多方面嘗試，曾出任廉政公署新聞主任，其後又身兼多職，包括節目主持、活動司儀、KOL、作家、培訓導師等，發揮多重本領，有今日成績，一手一腳自己努力爭取回來。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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