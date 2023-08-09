【改善睡眠】錯誤睡姿易傷腰椎　英睡眠專家：只推薦2種睡姿

▲ 睡眠專家推薦2種睡姿。

夏日炎炎正好眠，但睡姿其實也很重要。有外國睡眠專家近日分享，目前僅有兩種姿勢是足以承托脊椎，平均分散身體重量，而睡眠時有一個姿勢，則是絕對不建議。

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據《每日郵報》報道，經常在社交平台分享睡眠相關知識的跨國寢具品牌Levitex創辦人James Leinhardt，日前就在TikTok拍片分享推薦2種睡姿，能真正做到保護脊椎。

第一個推薦睡姿是「士兵」（The Soldier）。姿勢上首先是要正面躺平，背貼床墊，然後自然垂下雙手。James Leinhardt提醒，脊椎當下會感受到床墊支撐，身體重量也會平均地分散。如果在膝蓋下方墊上枕頭，讓背部更為貼住床墊，支撐性則會更好。

至於第二個睡姿就是「做夢者」（The Dreamer）。人體可以向左或向右其中一方打側躺下，微彎雙膝，並在腿間夾一個枕頭，以作輔助支撐，紓緩壓力。而他亦強調，經臨床證據顯示，「做夢者」睡姿是最能減緩施加在脊椎上的壓力。

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James Leinhardt亦曾分享最反對的睡姿就是「趴睡」，表示除非有特定醫療因素，否則千萬不要「趴睡」，因為「趴睡」會讓肌肉處於緊繃狀態。而他亦稱，如果睡眠時不斷轉身，也會令心跳變快，導致更多血液流向全身，令人體變得更高，就感到更熱、更不舒服。

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責任編輯：羅嘉欣