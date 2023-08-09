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【工業意外】體育館工人墮工作台不治　發展局暫停涉事承建商競投工務工程資格

社會 16:32 2023/08/09

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葵涌男工維修電燈3米高墮下，昏迷送院搶救不治。

葵涌本周一（7日）發生致命工業意外，一名男工人在維修電燈時，懷疑因工作台翻側墮下不治。發展局發言人今日（9日）表示，因應8月7日在北葵涌鄧肇堅體育館的致命工作意外，局方已按規管機制，暫停涉事承建商競投工務工程的資格。詳情即看：【下一頁

發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。局方昨晚（8日）向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程相關工程類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。

局方表示，往後亦會因應該致命工作意外的調查結果，按需要對該承建商採取進一步的規管行動。

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記者：黃穎津

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