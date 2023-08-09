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【明星藝術展】劉德華8月西九開藝術展　夥當代藝術家聯乘創作闖藝術領域【內附購票連結】

休閒消費 16:40 2023/08/09

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「1_X劉德華的藝術空間」將於8月25日在西九揭幕。

從事演藝事業逾40年的劉德華，一向酷愛藝術，他曾經談及年輕時對藝術的嚮往，在香港每年的藝術節，都是他藝術人生汲取養份的重要時刻，他笑言自己年輕時，每到藝術節前，很早就要開始找門票，因為他知道要擴濶自己的眼界，就要看到世界。

上世紀60年代，劉德華在大埔農村出生。1981年正式出道，發展演藝事業，1990年代獲封為香港樂壇「四大天王」之一。劉德華的故事，是獅子山下的一個積極奮鬥的經典。除了唱歌，他還參演電視劇、電影，三次獲得香港電影金像獎最佳男主角奬，兩次獲得金馬獎最佳男主角奬，至今參演電影超過170部。

他的表演裏，不時會出現一些比較中國風的東西，譬如1997年登長城，穿長衫、揮紅旗拍單曲《中國人》的MV；大家都曾看過他即席揮豪寫書法，功力非凡。今年，劉德華要突破自己，闖進藝術領域，與當代藝術家攜手創作八個獨特藝術空間，以藝術為媒介展現劉德華的另一面向。

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突破自我嶄新嘗試

「1/X劉德華的藝術空間」將於2023年8月25日至9月9日假西九文化區藝術公園自由空間FREESPACE 舉辦，首度與多位風格迥異的當代藝術家共同創作及交流，創造出多個別出心裁的裝置作品。這個藝術空間除了是劉德華突破自我的嶄新嘗試，亦是他將多年累積的演藝經歷與藝術融合，轉化成全新層面的藝術能量，透過多元藝術形態與大眾進行深層對話。

參與藝術家（依筆劃序）︰

林于思 藝術家
立足於水墨而不拘於傳統或當代，沒有既定元素與風格，作品展現了他對於歷史和時代的敏感和想像。

許倬爾 藝術家
探索心理及潛意識，作品涵蓋裝置、影像、行為、攝影及公共藝術。

黃玉龍 藝術家
結合傳統素材與街頭文化，擅用多種媒介及材料創作雕塑。

STICKYLINE 創作團隊
由Mic Leong及Soilworm Lai 共同創立，專注探索紙藝及金屬等極簡幾何美學作品。

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「1/X劉德華的藝術空間」售票及展覽詳請：

主辦機構：映藝文化娛樂有限公司
策展人︰莫偉康
展覽日期：2023年8月25日至9月9日（展覽首天為嘉賓及傳媒預覽日，只限獲邀人士）
開放時間：上午11時至下午8時　
地點：西九文化區藝術公園自由空間FREESPACE
票價：HK$298
門票現於Cityline網站公開發售

編輯：葉翠華

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