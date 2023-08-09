【網上騙案】今年首5月接獲近1.6萬宗騙案　女會計墮網戀投資騙案失逾2,700萬元

▲ （左一）通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理李昌煥、（左三）警務處處長蕭澤頤、（中）著名音樂人伍仲衡。（楊佩瑩攝）

今年1月至5月，警方共接獲15,792宗詐騙案件，較去年急升58.1%。其中網上騙案佔11,700宗，佔整體騙案的74.6%，涉及金額達15.8億港元；釣魚騙案佔2,369宗，涉及金額近5,000萬港元。

商業罪案調查科警司何銳娟稱，騙徒會假冒銀行、電訊公司或公營機構等發送詐騙訊息（多為電話短訊）給市民，以各種藉口套取受害人信用卡資料，如訛稱客戶的帳戶積分即將到期或以換領禮品為名。

常見網上騙案包括投資騙案手法、求職騙案等。今年首5個月，警方共接獲1,243宗網上投資騙案，涉及金額達6.2億港元；網上求職騙案則錄得1,820宗，涉及金額達 3.7億港元。

頭5個月單一最大損失金額涉及超過2,700萬元

一名54歲本地女會計師樓老闆，上年年頭經過社交媒體認識騙徒，其後他們於即時通訊軟件發展成網戀關係。上年7月至10月，她被哄騙安裝假投資平台，並將投資金錢存入不同戶口，後來她爲此更向財務公司借錢、二按物業、向親友借錢。至今年1月，當她想拿回錢，騙徒卻突然失聯，她才驚覺受騙。

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理李昌煥指，通訊辦就+852開首的境外來電發送今年5月至7月，發出超過1,300萬個話音或文字提示，攔截逾90萬個+852開首的可疑來電。

協調中心推【短訊LINK咪亂CLICK】主題的宣傳活動

香港警務處商業罪案調查科反詐騙協調中心今日（9日）推出新一浪針對釣魚訊息騙案的全港防騙宣傳活動，邀請到本地著名音樂人伍仲衡編寫防騙宣傳歌「凡事無免費」並由伍仲衡、蕭正楠及區永權組成之HEA樂隊組合主唱。另外，協調中心透過案件分析，綜合出騙徒利用釣魚訊息犯案的行騙技倆並由HEA樂隊拍製2段有關預防釣魚訊息騙案的宣傳片。有關片段已上載至宣傳活動網站，供市民瀏覽。

▲ 今年8月初起，警方將陸續向本地流動電話用戶發送是次防騙宣傳活動的短訊，發放提防可疑短訊的防騙信息。（楊佩瑩攝）

本月初起，警方將陸續向本地流動電話用戶發送是次防騙宣傳活動的短訊，發放提防可疑短訊的防騙信息。此外，協調中心將於今周五至日（11至13日）調派5輛活動宣傳車，包括1輛3D活動宣傳車，於全港15個地點定點宣傳。期間由協調中心人員聯同各區警務人員及社區領袖向市民派發防騙紀念品，供市民參與。有關活動詳情，可瀏覽協調中心的官方網頁或是次活動的網頁。

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記者：楊佩瑩