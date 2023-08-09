李居明新劇《小平你好》舉行記者會　談新光戲院清拆問題

▲ 粵劇《小平你好》記者會。

今日（8月9日），粵劇《小平你好》在銅鑼灣舉行記者會，演員龍貫天、陳咏儀、陳鴻進、王超群、新劍郎、鄧美玲、呂洪廣、梁心怡、余仲欣及主創李居明出席。

這次是繼《毛澤東》、《粵劇特朗普》、《共和三夢》、《智擒四人幫》後，李居明主創的第5部近代歷史粤劇，並由龍貫天主演，故事由小平18歲巴黎留學的豆腐店開始，到舌戰戴卓爾夫人的一國兩制，眾演員已於早前進行造型拍攝，並開始進行排練，將於 10月公演。

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支持粵劇發展

另外，近期傳出新光戲院將面臨清拆，李居明在今日特地公開有關新光戲院的合約乃至2025年2月，因此表示非常歡迎所有劇團或表演單位繼續租用新光戲院大劇場作為演出場地。

至於清拆與否，則視乎新業主未來的考量，這絕非短期內會發生的事，當中牽涉到大量法律程序，一般是3至5年才可以完成。他表示其意願稱，只要新業主答允支持本土粵劇發展，延續合約，十分樂意續租。

其實，早在11年前的2012年新光已面臨清拆的計劃，唯業主十分支持粵劇，延期處理，對此李居明十分感激業主對本土文化的支持，認為如果重建，也是對北角區未來的市道看好的指標。

INFO

《小平你好》

地點：新光戲院大劇場

日期：10月28至30日

時間：晚上7時半

票價：$500、$400、$320、$240、$180

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