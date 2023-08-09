  • 30°C
香港時間 : 2023809日 (週三) 19:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭薪金】外傭工會面見勞工處倡加薪　盼增逾兩成達月薪$6千起跳

社會 17:07 2023/08/09

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

外傭組織向勞工處爭取增加最低工資27%至6,016元（.冼偉倫攝）

「亞洲移居人士聯盟」（AMCB）今日（9日）就外傭的法定最低工資，與勞工處展開討論，並要求將最低工資由4,730元，增加至6,016元，加薪達27%；膳食津貼由1,196元增至3,065元，加幅1.6倍。另一團體香港亞洲家務工工會聯會（FADWU），則提倡調高最低工資至6,228元，加幅32%，食物津貼則提高至2,552元，認為加幅合理。

政府曾因疫情而凍結外傭最低工資3年，最終在去年10月增加100元，膳食津貼23元，聯會領袖Maria Ana直言3年僅加100元是對外傭的羞辱，她表示，不少外傭在疫情期間長時間工作，不但減少休假，部分更遭僱主要求自行支付隔離費用，甚至因感染新冠而失業，導致收入不斷減少。

聯盟發言人Sring則表示，疫情過後，物價回升，加上逾7成外傭每日工作至少10小時，更有近20%超過16小時，她認為外傭值得更優厚的薪酬待遇。

聯盟亦要求增加膳食津貼至3,065元，加幅1.6倍，Sring表示，按現時1,196元的膳食津貼，平均每天僅約40元的伙食費，「正常一個牛腩麵都起碼要40幾蚊」，她又指，僱主可以選擇用免費膳食代替津貼，惟不少外傭只得青菜、白飯等粗茶淡飯，形容「無啖好食」，需另花費工資購買膳食。

Sring續稱，大部分外傭為家庭的經濟之柱，每月會寄出一大半薪金回家鄉，僅剩不足2,000元應付生活開支。她又指，經中介公司來港工作的外傭，工作初6至10個月，需向中介公司支付1,000至2,000元不等的中介費，令外傭的生活保障更顯不足。

被問及近日印尼政府落實「印傭零收費」措施，Sring稱，新措施對僱主不公道，擔憂會剝削印傭的競爭力，惟認為選擇權在於僱主，即使轉用其他地方的外傭亦無可避免。

勞工處回應指，政府定期根據既定機制檢討外傭的「規定最低工資」和膳食津貼水平，並會諮詢外傭團體和外傭僱主團體。在決定有關水平時，政府會仔細考慮香港的整體經濟和勞工市場情況，並顧及僱主的負擔能力和外傭的利益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

相關文章

【外傭費用】印尼中介向本地僱主徵「招聘費」 傭主協會批剝削憂變無底深潭
19:22 2023/08/02
【外傭費用】印尼中介向本地僱主徵「招聘費」 傭主協會批剝削憂變無底深潭
【外傭】印尼擬推新措施　印傭中介費料增3成至逾2萬元
12:12 2023/08/03
【外傭】印尼擬推新措施　印傭中介費料增3成至逾2萬元
【突發意外】石澳外傭擬割喉自刎　僱主大驚急制止報警
11:37 2023/08/04
【突發意外】石澳外傭擬割喉自刎　僱主大驚急制止報警

你可能感興趣

【外傭費用】印尼中介向本地僱主徵「招聘費」 傭主協會批剝削憂變無底深潭
19:22 2023/08/02
【外傭費用】印尼中介向本地僱主徵「招聘費」 傭主協會批剝削憂變無底深潭
【外傭】印尼擬推新措施　印傭中介費料增3成至逾2萬元
12:12 2023/08/03
【外傭】印尼擬推新措施　印傭中介費料增3成至逾2萬元
【突發意外】石澳外傭擬割喉自刎　僱主大驚急制止報警
11:37 2023/08/04
【突發意外】石澳外傭擬割喉自刎　僱主大驚急制止報警
移民 外傭 最低工資 服務 薪酬待遇 通脹 勞工處 亞洲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【爭女風波】楊冪出動5.4億元爭取「小糯米」撫養權　傳劉愷威為保女兒改加拿大國籍
16:36 2023/08/08
【爭女風波】楊冪出動5.4億元爭取「小糯米」撫養權　傳劉愷威為保女兒改加拿大國籍