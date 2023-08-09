【外傭薪金】外傭工會面見勞工處倡加薪　盼增逾兩成達月薪$6千起跳

▲ 外傭組織向勞工處爭取增加最低工資27%至6,016元（.冼偉倫攝）

「亞洲移居人士聯盟」（AMCB）今日（9日）就外傭的法定最低工資，與勞工處展開討論，並要求將最低工資由4,730元，增加至6,016元，加薪達27%；膳食津貼由1,196元增至3,065元，加幅1.6倍。另一團體香港亞洲家務工工會聯會（FADWU），則提倡調高最低工資至6,228元，加幅32%，食物津貼則提高至2,552元，認為加幅合理。

政府曾因疫情而凍結外傭最低工資3年，最終在去年10月增加100元，膳食津貼23元，聯會領袖Maria Ana直言3年僅加100元是對外傭的羞辱，她表示，不少外傭在疫情期間長時間工作，不但減少休假，部分更遭僱主要求自行支付隔離費用，甚至因感染新冠而失業，導致收入不斷減少。

聯盟發言人Sring則表示，疫情過後，物價回升，加上逾7成外傭每日工作至少10小時，更有近20%超過16小時，她認為外傭值得更優厚的薪酬待遇。

聯盟亦要求增加膳食津貼至3,065元，加幅1.6倍，Sring表示，按現時1,196元的膳食津貼，平均每天僅約40元的伙食費，「正常一個牛腩麵都起碼要40幾蚊」，她又指，僱主可以選擇用免費膳食代替津貼，惟不少外傭只得青菜、白飯等粗茶淡飯，形容「無啖好食」，需另花費工資購買膳食。

Sring續稱，大部分外傭為家庭的經濟之柱，每月會寄出一大半薪金回家鄉，僅剩不足2,000元應付生活開支。她又指，經中介公司來港工作的外傭，工作初6至10個月，需向中介公司支付1,000至2,000元不等的中介費，令外傭的生活保障更顯不足。

被問及近日印尼政府落實「印傭零收費」措施，Sring稱，新措施對僱主不公道，擔憂會剝削印傭的競爭力，惟認為選擇權在於僱主，即使轉用其他地方的外傭亦無可避免。

勞工處回應指，政府定期根據既定機制檢討外傭的「規定最低工資」和膳食津貼水平，並會諮詢外傭團體和外傭僱主團體。在決定有關水平時，政府會仔細考慮香港的整體經濟和勞工市場情況，並顧及僱主的負擔能力和外傭的利益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲