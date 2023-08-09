【外傭薪金】多個工會倡加薪2至3成至每月逾6千元　調查：逾7成外傭日做11小時

▲ 外傭組織向勞工處爭取增加最低工資27%至6,016元（.冼偉倫攝）

「亞洲移居人士聯盟」（AMCB）今日（9日）就外傭的法定最低工資，與勞工處展開討論，組織要求將最低工資由4,730元，增加至6,016元，加薪達27%；膳食津貼由1,196元增至3,065元，加幅近3倍。另一團體香港亞洲家務工工會聯會（FADWU），則提倡調高最低工資至6,228元，加幅32%，食物津貼則提高至2,552元，以讓外傭能夠過上體面生活。

AMCB發言人Sring表示，根據香港外傭組織Mission For Migrant Worerks（MFMW）去年的調查顯示，本港有近92%受訪外傭每天長時間工作，當中超過70%每天工作11至16小時，更有近20%每天工作超過16小時，加上本港為全球物價最高的城市，Sring認為外傭值得更優厚的薪酬待遇。

另外，AMCB亦要求增加膳食津貼至3,065元，加幅近3倍，Sring表示，按現時1,196元的膳食津貼，平均每天僅約40元的伙食費，「正常一個牛腩麵都起碼要40幾蚊」，她又指，僱主也可以選擇用免費膳食代替津貼，惟不少外傭只得青菜、白飯等粗茶淡飯，形容「無啖好食」，需另花費工資購買膳食。

Sring續稱，不少外傭都為家庭的經濟之柱，每月都會寄出一大半薪金回家鄉，僅剩不足2,000元應付生活開支。她又指，經中介公司來港工作的外傭，工作初6至10個月，需向中介公司支付1,000至2,000元不等的中介費，令外傭的生活保障更顯不足。

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記者：李芷玲