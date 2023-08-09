【讀書成績】讀書好不是天生的 醫生媽媽：是靠日子逐點經營出來

▲ 《哪一天我們會飛》劇照

聽人閒談，說起哪家親戚的孩子讀書好，哪個朋友的孩子品學兼優、大學入讀名校神科。「有些人就是天生聰明，天生記憶力好，考試不用怎樣溫習就拿到高分；我家的孩子就是沒有讀書天份。」然後斬釘截鐵地下結論：「讀書好，是天生的。」

我從小成績很好，所以不同意。讀書好，不是天生的，是靠日子逐點經營出來的。專注力是靠自律訓練、理解力是靠大量閱讀和思考培養，而記憶力也是日積月累鍛練出來的。考試前晚晚苦讀，別人玩樂唱K逛街時我拼命努力，這一切都不是天生的。其他成績好的人，大抵都是這個樣子；與其說是競爭對手，不如說是世上最了解自己的人。只有讀書人才明白讀書人，明白大家所經歷的各種艱辛奮鬥，會惺惺相惜；就像只有拿度（Nadal）才會真正明白費達拿（Federer），其他人無法體會。

考試放榜時，大家相對會心微笑，一切盡在不言中。讀書成績好是怎樣得來的？要有尋根究柢的決心、不停運轉的腦筋、堅毅不屈的鬥志；要學懂在壓力下仍謹慎仔細、情緒穩定；要比其他人付出更大努力和更多時間。

遇上失敗，會反省改正，不會賴地硬；遇上難題，會思考解決方法，不會偷懶逃避。這些能力，不是天生，都是後天經營出來的。這些能力，不單能用於讀書考試，也能用於工作和人生各方面。

當然，我明白有些孩子特別坐唔定、有些特別健忘、有些無法專注，也有些被診斷為過度活躍，可是即使是過動兒，也有許多讀書學習方法，也需要有鍛練堅毅性格的機會。就連愛因斯坦也說：「我不是很聰明，只是我肯花長時間研究解決問題。」

事實上，過動兒或天才只佔少數；大部分的人，像你和我，都是平凡人，不特別聰明，也不特別笨，沒有過目不忘的神奇能力。能考得好的人，靠堅持、努力、自律，以及不厭其煩地尋找適合自己的方法。在推諉遺傳基因之前，先想想有沒有盡過全力？說句「讀書好是天生的」，就將人家的十年寒窗一筆抹去，也將尚未掌握讀書方法的孩子的可塑性一筆抹去，我不禁覺得可惜。