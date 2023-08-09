【香港先生】黃長發結婚8周年睇夜景慶祝　打3份工養家獲捷克妻讚好爸爸

▲ 黃長發與捷克妻結婚8周年，帶同1歲兒子齊齊睇夜景慶祝，太太更讚揚他是一位好爸爸。

2006年香港先生冠軍黃長發（Francois），早年與「鞋王三奶」譜出姊弟戀而退出娛圈，兩人最終分手。黃長發其後覓得真愛，2015年跟捷克籍模特兒Zuzana結婚，去年8月誕下混血兒子黃恩（Kimi），一家三口生活美滿。昨晚（8日）Zuzana貼出一家三口賞夜景的照片，感謝老公成為她的最好朋友、丈夫和兒子的好爸爸。

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38歲黃長發的兒子Kimi今個月1歲大，眼仔碌碌長得可愛，最近更開始做BB模特兒，看來Kimi遺傳了媽媽的靚基因。現時黃長發除了工作以外，其餘時間都是陪伴妻兒，Zuzana也經常分享一家人的生活點滴。

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Zuzana昨晚貼出一家三口賞夜景的照片，三人齊齊穿上白T恤親子裝，兩夫妻都是短褲上陣，打扮隨意，戴上眼鏡和鴨舌帽的長發托起兒子騎在太太膊頭上，面露幸福笑容，看來更有點發福。Zuzana發文感謝長發給她一個完整的家。

在一起8年，未來還會有更多。我們的家庭是完整的，至少現在是這樣。謝謝Francois成為我最好的朋友、我的丈夫和Kimi的好父親，8/8/2015 我們愛你。

▲ 一家三口經常到戶外玩。（IG圖片）

身兼三職踏實工作

黃長發在2006年參加港男選舉，以21歲之齡奪得「瀟灑組」冠軍，其後簽約TVB成為旗下藝人。不過其星途麻麻，只於劇集飾演配角，最為人熟悉是跟「鞋王」三奶相戀而退出娛樂圈，二人最終分手收場。

之後，黃長發轉行擔任會計師，至2017年，他自資開辦模特兒公司，從其IG個人簡介所見，他現為模特兒公司的總經理。此外，黃長發為某餐廳的Event Manager，又於Barracuda Networks公司任職ANZ Inside Sales，可見他發踏實工作努力養家。

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而捷克籍妻子Zuzana是黃長發模特兒公司的旗下模特兒，現時一家三口現居於汀九遠離市區，遠眺汀九橋靚景，他們還養有最少3隻愛犬和貓貓，享受熱鬧的家庭樂。黃長發哥哥黃祥興也不時帶同太太和3名子女上門拜訪一齊玩，可見兩家人的感情絕佳。

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責任編輯：王明芳