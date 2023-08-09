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【食用安全】前妻下廚招呼前夫一家4口　釀3死1危殆疑誤食「世界最毒菇」

食用安全 18:11 2023/08/09

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妻親自下廚招呼前夫一家4口， 釀3死1危殆。（示意圖）

澳洲早前發生一宗一家4口疑食用毒菇，致3死1命危的慘劇！據報，澳洲一名女子早前親自下廚，招待前夫一家4口於家中享用午膳。不過，前夫一家在午膳過後，卻出現嚴重不適，懷疑是誤食了具有強大毒性的毒菇累事，最終造成3死1命危。不過，由於案件仍然存有不少疑點，如負責下廚的女子未見任何異樣，警方事後正調查案情是否涉及意外，還是蓄意謀殺所致。

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據澳洲《世紀報》報道，澳洲一名48歲女子Erin Patterson於7月29日邀請前夫一家4口一同午餐，包括前公婆Ian Wilkinson及Heather，以及另一對親戚夫婦Gail Patterson 及Don Patterson。該4人用膳過後，未幾卻出現嚴重不適，需緊急送院，醫生最初以為眾人是胃病問題，但其後卻發現眾人症狀疑與毒菇有關。不幸的是，事件造成3人不治、1人危殆。

而由於負責準備午餐的Erin Patterson事後並無不適，她因此被當地警方認為相當可疑，警方亦調查，懷疑死者們是否因誤食劇毒蘑菇「死帽菇」，才引致毒發身亡。

不過，Erin Patterson受訪時情緒激動，強調自己絕無犯下不法行為，「我什麼都沒做，我愛他們，他們的離去讓我悲痛欲絕。」

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責任編輯：羅嘉欣

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