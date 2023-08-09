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【新田科技城】7個專業學會促政府尊重及保育生態環境等　確保濕地不會淨減少

社會 17:54 2023/08/09

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港建築師學會等7個專業學會今（9日）召開聯合記者會就新田科技城發表意見。（黃小冰攝）

政府早前公布新田科技城建議發展大綱圖，其中計劃填平90公頃魚塘，亦涉及不可進行任何新發展的「濕地保育區」，政府並計劃考慮直接批地。香港建築師學會等7個專業學會今（9日）召開聯合記者會就發展發表意見，指在發展過程中應充分尊重及保育區內的生態環境等，確保方案不會出現濕地淨減少及帶來負面干擾影響，同時批地要保留規管及框架，制定公開透明及具原則性的批地政策。

香港建築師學會會長陳澤斌代表7個學會發表綜合意見，指政府的建議將影響超過100公頃魚塘及三寶樹濕地保育公園，相較2021年北部都會區發展策略報告有出入，政府需遵守城規會指引進行生態影響評估，證明方案不會令濕地發揮的功能出現淨減少或帶來負面干擾影響，也需按指引提供濕地賠償，同時應提供原則性指引，確保新發展區與濕地的和諧關係以及符合發展濕地緩衝區的要求。

香港園境師學會會長陳元敬補充，明白新田科技城在北部都會區的整體規劃有重要地位，亦是大灣區發展以至國家十四五規劃的重要項目，正因如此，項目發展過程一定要示範國家重視的生態文明；提到發展佔用三寶樹保育公園範圍，而保育公園與鄰近的米埔甚至深圳灣均有生態聯繫，要充分考慮現有生態資源及將受到的影響，強調發展科技城「不代表一定要剷平所有嘢」，指這不是先進的城市發展。

陳元敬又稱，當局應先整合及調查現時所有環境及生態資源等，以了解發展將帶來的實質影響，發展藍圖同時應對補償方案有具體建議和時間表，因部分物種的生景受破壞後或就會消失，不一定能夠補償，更應先補償後發展。

香港建築師學會並同時建議政府應進行科學研究，以量化的客觀分析證明其對環境的影響是否可以接受，舉例進行候鳥遷徙路徑調查時需涵蓋整個北部都會區及相鄰深圳，並應探討將部分創新科技土地轉移至北部都會區內生態和環境價值較低的替代地點，減少對濕地保育公園的影響。

綜合意見亦提到，因應創科需要的不斷轉變，有需要在規劃下提供彈性及採取靈活批地政策，但政府仍要保留規管及發展框架，應該制定公開透明、具原則性的產業及批地政策、整體規劃參數，以及適當的行政審批措施等，確保日後發展不會偏離規劃原意。

7個專業學會包括，香港建築師學會、香港工程師學會、香港測量師學會、香港規劃師學會、香港園境師學會、香港城市設計學會及香港建築文物保護師學會。

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記者：黃小冰

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