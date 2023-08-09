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【本地遊】免費導賞團探索灣仔七個隱藏秘景　8月19日只限兩場名額24個【內附連結】

休閒消費 17:59 2023/08/09

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「漫遊灣仔時光」- 和昌大押（The Pawn）。

朗廷酒店集團旗下的生活品牌Ying’nFlo致力融入社區，把本地文化與旅客聯繫，打造富活力及趣意的精彩住宿體驗。Ying’nFlo聯同Instagram平台旅遊內容創作者Explore_HongKong，於今年8月19日（星期六）舉辦限定一天的獨家導賞團體驗 -「漫遊灣仔時光」，免費讓香港市民探索充滿文化歷史的灣仔，發掘這個地區的隱藏秘景，一起感受其活潑多姿的風貌。

探索灣仔七個隱藏秘景

「漫遊灣仔時光」導賞團體驗會以香港灣仔Ying'nFlo為起點，Explore_HongKong團隊將帶領參加者欣賞由著名柏林藝術家Josephine Rais親畫的29米長及9米高的巨型壁畫，再前往舊灣仔郵局，一邊細聽背後的有趣風水故事，一邊在隱藏秘景俯瞰香港島和九龍的美景。

「打卡」拍照後再沿著皇后大道中走，來到古色古香的洪聖廟，了解它接近180年的歷史。之後，參加者會慢慢走到位於莊士敦道的著名百年歷史古蹟和昌大押（The Pawn）參觀及了解這幢建築於十九世紀、已被列為香港二級歷史建築物的地標。

經過富有香港特色的利東街後，導賞團體驗將漫步至莊士敦道及灣仔道的交界處，探索另一個鮮為人知的隱藏秘景。體驗接近尾聲，Explore_HongKong將特意安排參加者到灣仔一間72年老字號及獲米芝蓮推介的特色餐廳「探店」及享受滋味招牌小食。品嚐美食後，導賞團最後以著名廣東民間巫術儀祀「打小人」的鵝頸橋（堅拿道天橋）底結束體驗行程。

「漫遊灣仔時光」- 舊灣仔郵局。

「漫遊灣仔時光」導賞團體驗將於8月19日（星期六）免費給香港市民參與，分為廣東話及英語兩個時段，每個時段為最多12人。有興趣的市民須提前到網上預約報名，名額有限，先到先得。

「漫遊灣仔時光」導賞團體驗

日期：2023年8月19日，星期六
第一場：下午12時 - 2時（廣東話）
第二場：下午3時 - 5時 （英語）
名額：每場12人
收費：免費
集合地點：香港灣仔灣仔峽道3-5號香港灣仔Ying'nFlo（港鐵灣仔站A3出口）

編輯：葉翠華

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