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【全日制COLLAR學院】Ivy So化身大力王劈瓦片　芯駖爆Winka鍾情陽光大隻仔

娛樂 18:50 2023/08/09

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熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《全日制COLLAR學院》

ViuTV節目《全日制COLLAR學院》在今晚（8月9日）播出的第3集，COLLAR成員沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）鬥魂爆發。

她們齊探訪日本劈瓦達人，嘗試徒手忍痛劈瓦片，誓將障礙一擊即破。

意料不到，Ivy竟化身大力王，挑戰女子最高紀錄，嘗試劈開15塊瓦片，最後以亮眼成績8塊完成，贏得全場掌聲。

此外，她們體驗日本瀑布修煉（滝行），接受瀑布衝撃磨練鬥志。

【COLLAR成員】Marf推出第2首個人單曲　邱彥筒宣揚傻人是福：有啲嘢睇到扮睇唔到

芯駖喜歡男士穩重

COLLAR又與人力車偶像男團見面交流，芯駖出動幫每一位成員與男團成員配對，之後再坐上人力車，享受被男團成員拉車暢遊日本街道。

芯駖分享稱，自己會選擇穩重男士，對方亦要支持自己做喜歡的事情，不可要求她留在家中不拋頭露面，如果這樣，對她來說是不健康及不理想的愛情。

此外，芯駖更大爆Winka鍾情陽光大隻男，最好還要有才華，懂得音樂。

最新影片推介：關嘉敏專訪

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【TOPick柴犬追星】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

撰文 : TOPick柴犬出動

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COLLAR 沈貞巧 王家晴 許軼 蘇雅琳 邱彥筒 李芯駖 陳泳伽 歌手 綜藝節目

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