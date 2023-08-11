【新冠肺炎】港男堅守防疫3年終中招　因1事懷疑遊日同事「播毒」

▲ 有港男日前在Facebook群組上大呻自己堅守防疫3年最終中招，並懷疑是遊日返港的同事「播毒」。

隨著新冠肺炎疫情緩和，社會亦已逐漸復常，但病毒並未消失。有港男在社交平台上表示自己堅守防疫3年，一直未曾受感染，但日前終於還是失手「中招」。對此，他懷疑是遊日回港的同事將病毒傳染給他人，指辦公室目前已有3人受感染，自己求醫時亦發現有不少新冠肺炎患者，叮囑大家要小心。

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該名港男上周六（8月5日）在Facebook群組「將軍澳主場」發文，大呻自己從疫情爆發開始，3年零8個月以來除了吃飯和睡覺一直戴著口罩，又打足3針疫苗，堅持做好一切防疫措施，不料最終仍是難逃「中招」命運，令他不由得引用三國時期「街亭之戰」，慨嘆「街亭失手，守久必失」。

之後他在帖文中推測病毒來源，懷疑旅遊歸來的同事「從日本帶菌返來散播」，又指目前公司已有3人染疫。而他到醫務所看診時亦發現有不少病人與自己一樣感染新冠肺炎，因此呼籲網民小心。

帖文引來不少網民回應，有人提醒樓主新冠病毒並非「菌」，亦有人指出樓主持有錯誤觀念，打疫苗其實並不能防止人感染病毒。另外，有網民就指出疫情爆發至今，其實大部分市民都已經感染過病毒，認為樓主不需大驚小怪，而香港目前亦持續有感染個案，不見得是由外遊回港的同事傳染，「中真係平常過正常，我同事前幾年一直冇事，點知今年新年之後半年中兩次」、「做你同事真係好慘」、「下次返工著保護衣啦」。

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責任編輯：羅嘉欣