【JUPAS放榜】肌萎男生樂天考入城大智能製造工程學　盼住hall上莊增值自己

▲ 患有杜興氏肌肉營養不良症的楊樂天，獲城大工學士取錄。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，今年近1.4萬名文憑試考生透過聯招獲8間資助大學取錄，患有杜興氏肌肉營養不良症的楊樂天亦是其中一人。他只靠兩指活動考獲文憑試最佳5科18分成績，獲城市大學特別考慮，最終獲城大工學士（智能製造工程學）課程取錄。

現年21歲的楊樂天就讀香港紅十字會甘迺迪中心，他自9歲確診杜興氏肌肉營養不良症，長期需以輪椅代步，目前只有頭部及手指可活動，寫字更是單靠食指及拇指夾筆發力，在今屆文憑試應考6科，在考評局批准加時安排下，獨力完成考試，最終取得最佳5科18分成績。

楊樂天透過學校回覆表示，最終獲城大工學士（智能製造工程學）課程取錄，他亦說，希望體驗大學宿舍生活、「上莊」參與活動，在大學也會努力學習，繼續增值自己。

城大回覆表示，今年經聯招向5名殘疾學生申請人發出取錄通知，他們分別獲理學院、 工學院、人文社會科學院，以及賽馬會動物醫學及生命科學院轄下個別學系取錄。

城大續稱，一直為有特殊學習需要（SEN）學生提供不同類型支援，城大特殊教育需要主任將於大學聯招辦法結果公布後，陸續約見所有已申報有特殊學習需要的新生，商討最合適的支援方案，不同部門亦會提供適切支援，包括考試調適、輔導服務及無障礙設施等，協助他們盡快適應及融入大學生活。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅