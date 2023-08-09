【利益申報】官員更新利益申報　鄧炳強、麥美娟揀做「無殼蝸牛」？

▲ 官員更新利益申報。（資料圖片）

政府更新行政長官、各司局長，以及行政會議成員的個人利益申報資料。最惹人注意的，是原本持有物業的保安局局鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟，今年均沒有申報任何物業。

鄧炳強在過去兩年，均申報持有南區住宅供家庭成員居住，今年則申報「沒有持有任何物業」。麥美娟也再無申報去年持有的九龍城住宅。連同文化體育及旅局局長楊潤雄，本屆政府有三位局長屬「無殼蝸牛」

盧寵茂減持海外物業

減持物業的，還有醫務衞生局局長盧寵茂，他去年曾申報，與妻子在英國擁有一個空置住宅，不過，今年的申報中，僅剩下油尖旺區及南區兩個單位，分別作出租和自用。

而持有最多物業的，續為財經事務及庫務局局長許正宇，他申報一共擁有本地和境外物業共有7個，分別在灣仔區、中西區、澳洲、杭州和新加坡。

2行會成員增持內地物業

另外，16位非官守成員中，有兩人增持內地物業，其中，去年晉身行會成員的民建聯副主席陳克勤申報，除了在沙田區擁有一所自助物業，還在深圳擁有一所出租物業。另一位行會成員高永文，則申報在中山有一個由其配偶持有的自用物業。

在內地自己擁有或與家人持有物業的行會成員，還有劉業強、林健鋒、任志剛、林正財和陳健波。

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記者：趙居逸