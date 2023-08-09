【自然系女子日本旅行】港女林映暉成台灣通　暉哥事業心重邊讀碩士邊工作【多圖】

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》於前晚（8月7日）播出，今輯是今年年初播出的《自然系女子旅行》添食作，嘉賓繼續有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵，並加入「無害女神」林莎，而這位宅男女神在首集登場。

不過在網上討論區最多人談論，卻不是一眾台灣女神，而是身段絕不比林襄、張雅涵、林莎輸蝕的主持人林映暉（暉哥），更有網民指暉哥贏台灣女神，為港女爭一口氣。

【趁而家去台灣偷食…譜！2】林映暉食人氣熱炒店 暉哥不甘被睇小：有些地方很大

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暉哥到台灣讀書

現年23歲的林映暉是地道香港人，在中西區長大，曾讀聖嘉勒小學及聖嘉勒女書院。

因她小時候受男子組合棒棒堂影響，加上自己喜歡跳舞和演戲，於是中學畢業後，在2016年到台灣高雄市升學，入讀樹德科技大學表演藝術系學士課程。

在2020年，她台北藝術大學修讀一年制藝術行政與管理研究所碩士課程，不過明顯事業心重的暉哥，當時已開始邊讀書邊經營YouTube頻道。

到2022年，她於三創生活園區女僕咖啡廳「KIRABASE」工作，亦開始主持TVB在台灣的製作中心的不同旅遊節目，比如《趁而家去台灣偷食...譜！》、《開餐：台灣3點3》。

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曾穿泳衣上鏡感害羞

當年，她與余思霆和姜宇夫齊主持《台灣3點3》時，首次在鏡頭前穿泳衣上陣，事前她準備3套泳衣，但因太怕醜，所以在著比堅尼時，還在外面加多了一件上衫。

到現在暉哥已愈來愈專業，主持《自然系女子》系列泳裝上陣已不會遮遮掩掩，而且身段亦不會比台灣女神輸蝕，比如今次《自然系女子日本旅行》，其討論度比林莎還要高。

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