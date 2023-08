【直接錄取】Band 3中學生曾赴內地義教　直入港大冀成英文教師為師弟妹補習

▲ 陳智德成功透過SNDAS入讀文學士及教育學士(語文教育)並主修英文教育。(陳靜儀攝)

大學聯招(JUPAS)今日(9日)放榜,港大本年透過「學校推薦直接取錄計劃」(SNDAS)預先取錄近百名學生,較去年上升近2成。其中就讀「Band 3」中學的陳智德,就憑着過往到內地義教經驗,在放榜前已預先獲港大直接取錄,即將升讀港大英文教育課程,有助實現理想,成為英文教師;另有來自讀喇沙書院的籃球港隊成員,獲港大牙醫課程直接錄取。

陳智德成功透過SNDAS獲港大文學士及教育學士(語文教育)取錄,將主修英文教育。陳智德自小在深圳成長及讀書,於中學階段才來港升學,入讀位於屯門加拿大神召會嘉智中學。但原來陳智德生於「書香世家」,其外婆為畢業於北京師範大學的中文教師,其母則為深圳擔任數學教師,令他自小便以家人為榜樣,立志成為教師。

陳智德表示,初來港幸獲不少充滿愛心的教師在旁支持他、協助他學習,形容為「引導他往正確的方向發展(pull me in the right direction)」;同時留意對身邊具能力及才華的同學,因英文成績未達標而錯失入讀大學的機會,對此感到非常可惜。深受教師和同儕影響,令陳智德更有決心成為一位出色的英文教師,協助有潛質的學生提升英語能力,獲得更多學習機會,實現夢想。

他亦曾於2013年,到訪中國西安進行義教,協助當地鄉村學校舉辦英文學習班。他憶述,當時一踏入班房,看到學童面露歡欣滿足的表情,令他萌生「教育可改變人命運」的想法,往後更加樂於與別人分享知識,對於能夠為他人帶來啟發感到欣喜。他計劃日後留港任教,又盼能夠幫助母校師弟妹補習。

另外,來自喇沙書院的籃球港隊成員曾朗謙在文憑試(DSE)考獲6科33分佳績,早前透過「精英運動員推薦計劃」入讀心儀的牙醫學士課程。即將代表香港征戰杭州亞運的他表示,希望趁年少時光,把握機會打好每一場球賽,不想令自己後悔,並平衡學業及籃球;又稱期待參加學校海外交流活動。

記者:梁凱婷