【直接錄取】Band 3中學生曾赴內地義教　直入港大冀成英文教師為師弟妹補習

▲ 陳智德成功透過SNDAS入讀文學士及教育學士（語文教育）並主修英文教育。（陳靜儀攝）

大學聯招（JUPAS）今日（9日）放榜，港大本年透過「學校推薦直接取錄計劃」（SNDAS）預先取錄近百名學生，較去年上升近2成。其中就讀「Band 3」中學的陳智德，就憑着過往到內地義教經驗，在放榜前已預先獲港大直接取錄，即將升讀港大英文教育課程，有助實現理想，成為英文教師；另有來自讀喇沙書院的籃球港隊成員，獲港大牙醫課程直接錄取。

陳智德成功透過SNDAS獲港大文學士及教育學士（語文教育）取錄，將主修英文教育。陳智德自小在深圳成長及讀書，於中學階段才來港升學，入讀位於屯門加拿大神召會嘉智中學。但原來陳智德生於「書香世家」，其外婆為畢業於北京師範大學的中文教師，其母則為深圳擔任數學教師，令他自小便以家人為榜樣，立志成為教師。

陳智德表示，初來港幸獲不少充滿愛心的教師在旁支持他、協助他學習，形容為「引導他往正確的方向發展（pull me in the right direction）」；同時留意對身邊具能力及才華的同學，因英文成績未達標而錯失入讀大學的機會，對此感到非常可惜。深受教師和同儕影響，令陳智德更有決心成為一位出色的英文教師，協助有潛質的學生提升英語能力，獲得更多學習機會，實現夢想。

他亦曾於2013年，到訪中國西安進行義教，協助當地鄉村學校舉辦英文學習班。他憶述，當時一踏入班房，看到學童面露歡欣滿足的表情，令他萌生「教育可改變人命運」的想法，往後更加樂於與別人分享知識，對於能夠為他人帶來啟發感到欣喜。他計劃日後留港任教，又盼能夠幫助母校師弟妹補習。

另外，來自喇沙書院的籃球港隊成員曾朗謙在文憑試（DSE）考獲6科33分佳績，早前透過「精英運動員推薦計劃」入讀心儀的牙醫學士課程。即將代表香港征戰杭州亞運的他表示，希望趁年少時光，把握機會打好每一場球賽，不想令自己後悔，並平衡學業及籃球；又稱期待參加學校海外交流活動。

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記者：梁凱婷