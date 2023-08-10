【減醣火鍋】姜濤愛吃火鍋被勸少食一點　瘦身達人陳倩揚教打邊爐飽住瘦

▲ 陳倩揚建議姜濤和愛吃火鍋人士，只要選對湯底和食物，一樣可以經常打邊爐！

姜濤早前舉行個人演唱會，每晚都表明好期待完騷後去打邊爐，但尾埸嘉賓羅志祥（小豬）叫他少吃一點，以免影響健康，姜濤之後就表示會聽話少吃。打邊爐是許多人喜愛的美食體驗，對於正在進行減醣飲食、體重管理的人來說，一家大細、約朋友飯聚、慶功、慶祝節日的最佳選擇，非打邊爐莫屬！其實打住邊爐都fit到，輕鬆落磅無難度㗎！

▲ 姜濤在演唱會期間揚言想騷後打邊爐，遭嘉賓羅志祥勸說少吃一點。（越玲瓏攝）

自家製火鍋可以選擇自行製作低糖低鈉湯底，外食可選美人湯、花膠雞湯、芫茜馬蹄湯、日式昆布湯等等，配上新鮮蔬菜、低脂高蛋白肉類、海鮮類食材，原型澱粉類食材，打住邊爐三五知己開懷吃喝，一樂也！減肥等於節食，減肥等於閉關「無啖好食」這些過時想法，請立即丟掉！

自家製湯底

材料： 蔥、大蔥、薑、蒜、櫻花蝦、魚乾、海帶芽、鰹魚汁或自製滷水汁（可略或詳見最新食譜書P.164）

▲ 陳倩揚自家製低糖低鈉湯底。（受訪者提供相片）

食得健康不代表要隔絕社交生活，日子要過朋友要見，飯局是絕對可以應約的。藉著懂得挑選適當的食材選擇，明白進食次序的重要性，保持低醣飲食模式的同時也可享受到打邊爐的樂趣。

最新影片推介︰

以下為大家分享幾項健康邊爐飽住瘦重點：

外食選較低鈉湯底，避免選高油高脂亦較濃味的麻辣湯底，嗜辣者可在伴醬碟加天然辣椒、泡椒、辛辣香料為佐料。

食材以新鮮蔬菜、肉類、海鮮、豆類製品為主，避免加工肉類、丸類、油炸食物。

多選用天然食材如薑、蒜、蔥、芫茜等增加風味，減少用高鈉醬汁。

進食次序可參考先吃蔬菜打底，然後吃肉類及原型澱粉類食材，減少吃公仔麵、油麵、薯粉等較多加工精製澱粉類食物。

可選根莖類蔬菜如薯仔、南瓜、淮山、粟米、紅菜頭、芋頭等補充澱粉質，另蕎麥麵、綠豆粉絲等也算是不錯的選擇。

健康邊爐食物選擇

大家可以參考我的家常邊爐食物選擇，在家也可以輕鬆準備：

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責任編輯：林綺玲